Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей КОЖУХАРЬ: «Неприятно, что пропустили именно так»
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 01:34 |
25
0

Андрей КОЖУХАРЬ: «Неприятно, что пропустили именно так»

Вратарь «Вереса» прокомментировал поражение от «Шахтера»

19 августа 2025, 01:34 |
25
0
Андрей КОЖУХАРЬ: «Неприятно, что пропустили именно так»
НК Верес. Андрей Кожухарь

Вратарь ровенского «Вереса» Андрей Кожухарь прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:2) в матче 3-го тура УПЛ.

– Насколько сложными для вас были моменты с забитыми мячами в ваши ворота?

– Прежде всего, неприятно, что пропустили именно со стандартов. Из игры удавалось выдержать, можно так сказать. Надо работать дальше над стандартами, потому что это неприятно.

– Была ли возможность спасти в тех эпизодах?

– Если за 1-й гол говорить – то шел на выход, и на опережение сыграл игрок. Могло быть и лучше – и с моей стороны также. А по поводу 2-го удара – Винисиус прекрасно попал, и я, к сожалению, не видел начала удара. Исполнение, конечно, на высоком уровне.

– Олег Шандрук несколько удивил ротацией голкипера. Это плановая ротация? Как тренер об этом говорил?

– Не знаю, назвали состав, и все.

– У «Вереса» после 3 туров нет набранных очков. Какая атмосфера в раздевалке?

– Понятно, что никто не ходит с улыбками, но голову стараемся держать выше. Нас фанаты поддержали – спасибо им. Чемпионат впереди, но нужно уже начинать набирать очки.

По теме:
Олег СЛОБОДЯН: «Наш футбол возвращается на свое место»
ФОТО. Игрок Шахтера готовится стать отцом. Ему изменяла бывшая девушка
«Это все эмоции». Экс-арбитр ФИФА – о недовольстве Ротаня судейством
Андрей Кожухарь чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер
Дмитрий Вус Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Футбол | 19 августа 2025, 01:44 0
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ

Владислав Супряга вряд ли останется в Динамо

Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Футбол | 18 августа 2025, 21:48 12
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов

Денис Попов близок к переходу в «Уотфорд»

Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Бокс | 18.08.2025, 05:32
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Футбол | 18.08.2025, 14:27
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 07:12
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 9
Бокс
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
17.08.2025, 14:26 14
Футбол
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
18.08.2025, 04:19
Футбол
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем