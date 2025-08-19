Андрей КОЖУХАРЬ: «Неприятно, что пропустили именно так»

Вратарь ровенского «Вереса» Андрей Кожухарь прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:2) в матче 3-го тура УПЛ.

– Насколько сложными для вас были моменты с забитыми мячами в ваши ворота?

– Прежде всего, неприятно, что пропустили именно со стандартов. Из игры удавалось выдержать, можно так сказать. Надо работать дальше над стандартами, потому что это неприятно.

– Была ли возможность спасти в тех эпизодах?

– Если за 1-й гол говорить – то шел на выход, и на опережение сыграл игрок. Могло быть и лучше – и с моей стороны также. А по поводу 2-го удара – Винисиус прекрасно попал, и я, к сожалению, не видел начала удара. Исполнение, конечно, на высоком уровне.

– Олег Шандрук несколько удивил ротацией голкипера. Это плановая ротация? Как тренер об этом говорил?

– Не знаю, назвали состав, и все.

– У «Вереса» после 3 туров нет набранных очков. Какая атмосфера в раздевалке?

– Понятно, что никто не ходит с улыбками, но голову стараемся держать выше. Нас фанаты поддержали – спасибо им. Чемпионат впереди, но нужно уже начинать набирать очки.