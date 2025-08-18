ОФИЦИАЛЬНО. Ромеро продлил контракт с Тоттенхэмом
Аргентинский защитник остается в лондонском клубе
Аргентинский центральный защитник Кристиан Ромеро продлил контракт с лондонским «Тоттенхэмом», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что новое соглашение 27-летнего футболиста является долгосрочным. По информации СМИ, новый трудовой договор между игроком и «шпорами» будет действовать до лета 2029 года.
В сезоне 2024/25 Кристиан Ромеро провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2022 года в 50 миллионов евро.
Ранее Кристиан Ромеро был признан лучшим игроком Лиги Европы в прошлом сезоне.
We are delighted to announce that Cristian Romero has signed a new, long-term contract with the Club ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2025
