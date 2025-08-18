Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ромеро продлил контракт с Тоттенхэмом
Англия
18 августа 2025, 18:31 | Обновлено 18 августа 2025, 18:32
58
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ромеро продлил контракт с Тоттенхэмом

Аргентинский защитник остается в лондонском клубе

18 августа 2025, 18:31 | Обновлено 18 августа 2025, 18:32
58
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ромеро продлил контракт с Тоттенхэмом
ФК Тоттенхэм. Кристиан Ромеро

Аргентинский центральный защитник Кристиан Ромеро продлил контракт с лондонским «Тоттенхэмом», сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что новое соглашение 27-летнего футболиста является долгосрочным. По информации СМИ, новый трудовой договор между игроком и «шпорами» будет действовать до лета 2029 года.

В сезоне 2024/25 Кристиан Ромеро провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2022 года в 50 миллионов евро.

Ранее Кристиан Ромеро был признан лучшим игроком Лиги Европы в прошлом сезоне.

По теме:
Челси выпустил на поле англичанина, который был в шаге от клубного рекорда
24-й сезон в АПЛ. Ветеран английского футбола не останавливается
В Европе подтвердили слухи о трансфере игрока молодежной сборной Украины
Кристиан Ромеро Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Футбол | 18 августа 2025, 14:27 66
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина

За бразильского вингера «горняки» могут в перспективе получить желаемые 50 миллионов евро

Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Бокс | 18 августа 2025, 07:19 7
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер

Турки хочет боя украинца против Мозеса Итаумы

«Элегантный и хладнокровный». Во Франции оценили дебют Забарного за ПСЖ
Футбол | 18.08.2025, 18:31
«Элегантный и хладнокровный». Во Франции оценили дебют Забарного за ПСЖ
«Элегантный и хладнокровный». Во Франции оценили дебют Забарного за ПСЖ
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18.08.2025, 07:53
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Футбол | 18.08.2025, 03:22
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 13
Футбол
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 3
Бокс
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем