ОФИЦИАЛЬНО. Ромеро продлил контракт с Тоттенхэмом

Аргентинский центральный защитник Кристиан Ромеро продлил контракт с лондонским «Тоттенхэмом», сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что новое соглашение 27-летнего футболиста является долгосрочным. По информации СМИ, новый трудовой договор между игроком и «шпорами» будет действовать до лета 2029 года.

В сезоне 2024/25 Кристиан Ромеро провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2022 года в 50 миллионов евро.

Ранее Кристиан Ромеро был признан лучшим игроком Лиги Европы в прошлом сезоне.