Первая лига. ЮКСА принимает Феникс-Мариуполь. Стартовые составы

В воскресенье, 17 августа, в Первой лиге проходят матчи 3-го тура. ФК ЮКСА на своем поле сыграет с клубом «Феникс-Мариуполь».

ЮКСА в первом матче сезона 2025/26 на своем поле со счетом 1:0 обыграла хмельницкое «Подолье». Затем команда отправилась в гости к «Ворскле» и потерпела поражение со счетом 0:3.

«Феникс-Мариуполь» начал новый чемпионат с двух поражений. Команда на выезде проиграла «Ворскле» (1:2) и на своем поле уступила «Прикарпатью» (0:2)

Поединок пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный». Начало матча в 14:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.