Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. ЮКСА принимает Феникс-Мариуполь. Стартовые составы
Украина. Первая лига
17 августа 2025, 13:28 | Обновлено 17 августа 2025, 13:30
74
0

Первая лига. ЮКСА принимает Феникс-Мариуполь. Стартовые составы

Поединок пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный» и начнется в 14:00

17 августа 2025, 13:28 | Обновлено 17 августа 2025, 13:30
74
0
Первая лига. ЮКСА принимает Феникс-Мариуполь. Стартовые составы
ФК Феникс-Мариуполь

В воскресенье, 17 августа, в Первой лиге проходят матчи 3-го тура. ФК ЮКСА на своем поле сыграет с клубом «Феникс-Мариуполь».

ЮКСА в первом матче сезона 2025/26 на своем поле со счетом 1:0 обыграла хмельницкое «Подолье». Затем команда отправилась в гости к «Ворскле» и потерпела поражение со счетом 0:3.

«Феникс-Мариуполь» начал новый чемпионат с двух поражений. Команда на выезде проиграла «Ворскле» (1:2) и на своем поле уступила «Прикарпатью» (0:2)

Поединок пройдет в Буче на стадионе «Юбилейный». Начало матча в 14:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

По теме:
Агробизнес – Металлист – 1:0. Забили перед перерывом. Видео голов и обзор
Кудровка – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Воспользовались ошибкой. Кудровка забила второй мяч в ворота Полтавы
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы Феникс-Мариуполь ЮКСА Тарасовка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Непобедимы. Колос установил личный рекорд на уровне УПЛ
Футбол | 17 августа 2025, 13:02 2
Непобедимы. Колос установил личный рекорд на уровне УПЛ
Непобедимы. Колос установил личный рекорд на уровне УПЛ

Клуб из Ковалевки не уступает 10 матчей подряд в украинской лиге

Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Футбол | 16 августа 2025, 19:38 5
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ

Олег Саленко считает, что в киевском клубе достаточно высокий уровень футболистов

Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Бокс | 16.08.2025, 22:15
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17.08.2025, 07:30
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17.08.2025, 09:20
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 26
MMA
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 2
Футбол
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 3
Футбол
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем