ВИДЕО. Две красные карточки: как Барселона выиграла первый тайм у Мальорки
Рафинья и Торрес принесли каталонцам комфортный гандикап в матче 1-го тура Ла Лиги
16 августа состоялся матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Мальорка и Барселона.
Коллективы играют на стадионе на Пальма-де-Майорке. Время начала встречи – 20:30 по Киеву.
Сине-гранатовые выиграли первый тайм со счетом 2:0 благодаря голам Рафиньи и Феррана Торреса. На бразильца ассист отдал Ламин Ямаль.
Мальорка в первой 45-минутке лишилась двух игроков. Рефери показал красные карточки Ману Морланесу и Ведату Мурики. Мурики ударил голкипера Барсы Хоана Гарсию ногой в лицо.
Ла Лига 2025/26. 1-й тур, 16 августа
Мальорка – Барселона – 0:2 (матч продолжается)
Голы: Рафинья, 7, Торрес, 23
Удаление: Морланес, 33, Мурики, 39
ГОЛ! 0:1 Рафинья, 7 мин.
ГОЛ! 0:2 Торрес, 23 мин.
