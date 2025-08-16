Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Две красные карточки: как Барселона выиграла первый тайм у Мальорки
Испания
16 августа 2025, 21:36 | Обновлено 16 августа 2025, 21:38
Рафинья и Торрес принесли каталонцам комфортный гандикап в матче 1-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа состоялся матч первого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Мальорка и Барселона.

Коллективы играют на стадионе на Пальма-де-Майорке. Время начала встречи – 20:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-гранатовые выиграли первый тайм со счетом 2:0 благодаря голам Рафиньи и Феррана Торреса. На бразильца ассист отдал Ламин Ямаль.

Мальорка в первой 45-минутке лишилась двух игроков. Рефери показал красные карточки Ману Морланесу и Ведату Мурики. Мурики ударил голкипера Барсы Хоана Гарсию ногой в лицо.

Ла Лига 2025/26. 1-й тур, 16 августа

Мальорка – Барселона – 0:2 (матч продолжается)

Голы: Рафинья, 7, Торрес, 23

Удаление: Морланес, 33, Мурики, 39

ГОЛ! 0:1 Рафинья, 7 мин.

ГОЛ! 0:2 Торрес, 23 мин.

видео голов и обзор Барселона Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу Мальорка - Барселона Рафинья Диас Ламин Ямаль Ферран Торрес удаление (красная карточка) Ведат Мурики
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
