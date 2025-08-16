Украина. Премьер лига16 августа 2025, 16:01 | Обновлено 16 августа 2025, 16:11
ВИДЕО. Климчук вывел Колос вперед в матче с Карпатами
Украинец открыл счет на 20-й минуте
В субботу, 16 августа, проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».
Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.
Юрий Климчук вывел команду из Ковалевки вперед уже на 20-й минуте.
