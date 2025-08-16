Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 августа 2025, 16:01 | Обновлено 16 августа 2025, 16:11
Украинец открыл счет на 20-й минуте

ФК Колос. Юрий Климчук

В субботу, 16 августа, проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».

Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Юрий Климчук вывел команду из Ковалевки вперед уже на 20-й минуте.

❗️ ВИДЕО. Климчук вывел Колос вперед в матче с Карпатами

Юрий Климчук чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Колос Ковалевка Колос - Карпаты
