В субботу, 16 августа, проходит матч второго тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и львовскими «Карпатами».

Команды играют на стадионе «Колос» в Ковалевке. Встреча началась в 15:30 по киевскому времени.

Юрий Климчук вывел команду из Ковалевки вперед уже на 20-й минуте.

❗️ ВИДЕО. Климчук вывел Колос вперед в матче с Карпатами