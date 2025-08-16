Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ГАВРЮШОВ: «Главное, что нашли в себе силы переломить игру»
Украина. Первая лига
16 августа 2025, 13:16 | Обновлено 16 августа 2025, 13:42
47
0

Главный тренер «Левого Берега» прокомментировал результат матча с «Викторией»

ФК Левый Берег. Андрей Гаврюшов

В пятницу, 15 августа, «Левый Берег» в матче третьего тура Первой лиги обыграл «Викторию» со счетом 2:1. Итоги поединка подвел главный тренер «Левого Берега» Андрей Гаврюшов.

– Что скажете о игре?

– Не знаю почему, но удача была на нашей стороне. Мы реализовали решающий момент после стандарта – это очень важно. Хочу похвалить своих ребят. Сказал им в раздевалке просто: достаточно издеваться над командой, сколько можно давать фору сопернику.

– И снова пропустили первыми…

– Да, снова. Не знаю, что это за рок такой. Будем разбираться. Это уже раздражающая тенденция. Но главное – что нашли в себе силы переломить игру.

– Что скажете о сопернике?

– Очень крепкая команда. Я бы назвал их таким сильным середняком, который еще наделает шума в чемпионате. Хочу также поблагодарить их за хорошую игру. Думаю, им это еще пригодится в сезоне.

– Вы выглядели немного нервным на бровке…

– Да, как тренер очень волновался. И не потому, что команда не боролась – просто игра не совсем пошла. Было сложно. Но такие матчи еще больше сплачивают команду.

По теме:
ЮКСА – Феникс. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Пробой – Буковина 3:4. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Виктория – Левый Берег – 1:2. Сидней принес победу. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Виктория Сумы Андрей Гаврюшов
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
