Андрей ГАВРЮШОВ: «Главное, что нашли в себе силы переломить игру»

В пятницу, 15 августа, «Левый Берег» в матче третьего тура Первой лиги обыграл «Викторию» со счетом 2:1. Итоги поединка подвел главный тренер «Левого Берега» Андрей Гаврюшов.

– Что скажете о игре?

– Не знаю почему, но удача была на нашей стороне. Мы реализовали решающий момент после стандарта – это очень важно. Хочу похвалить своих ребят. Сказал им в раздевалке просто: достаточно издеваться над командой, сколько можно давать фору сопернику.

– И снова пропустили первыми…

– Да, снова. Не знаю, что это за рок такой. Будем разбираться. Это уже раздражающая тенденция. Но главное – что нашли в себе силы переломить игру.

– Что скажете о сопернике?

– Очень крепкая команда. Я бы назвал их таким сильным середняком, который еще наделает шума в чемпионате. Хочу также поблагодарить их за хорошую игру. Думаю, им это еще пригодится в сезоне.

– Вы выглядели немного нервным на бровке…

– Да, как тренер очень волновался. И не потому, что команда не боролась – просто игра не совсем пошла. Было сложно. Но такие матчи еще больше сплачивают команду.