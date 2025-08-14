Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эльче подписал сына легенды Реала
Испания
14 августа 2025, 19:40 |
Федерико Редондо в 22 года наконец-то перебирается играть в Европу

Новичок испанской Ла Лиги «Эльче» официально объявил о подписании 22-летнего опорного полузащитника американского «Интер Майами» Федерико Редондо.

С аргентинцем подписан контракт до лета 2030 года.

По неофициальной информации, трансфер Редондо обошелся «Эльче» в 2,15 миллиона евро, хотя еще полтора года назад «Интер Майами» купил Федерико у «Архентинос Хуниорс» за 7,45 миллионов евро.

Отметим, что Федерико Редондо является сыном легенды мадридского «Реала» Фернандо Редондо, который выступал за «бланкос» с 1994 по 2000 годы. С «Реалом» Редондо-старший дважды выигрывал в чемпионате Испании, а также два раза триумфовал в Лиге чемпионов.

По теме:
Вместо Кевина. Фулхэм переключился на форварда Манчестер Юнайтед
Известно, почему Фулхэм так хочет Кевина. Тренер недоволен клубом
Двухкратный победитель Лиги чемпионов нацелился на звезду сборной Украины
Федерико Редондо Эльче трансферы Интер Майами трансферы Ла Лиги Фернандо Редондо Реал Мадрид
Алексей Сливченко Источник: ФК Эльче
