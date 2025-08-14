ОФИЦИАЛЬНО. Эльче подписал сына легенды Реала

Новичок испанской Ла Лиги «Эльче» официально объявил о подписании 22-летнего опорного полузащитника американского «Интер Майами» Федерико Редондо.

С аргентинцем подписан контракт до лета 2030 года.

По неофициальной информации, трансфер Редондо обошелся «Эльче» в 2,15 миллиона евро, хотя еще полтора года назад «Интер Майами» купил Федерико у «Архентинос Хуниорс» за 7,45 миллионов евро.

Отметим, что Федерико Редондо является сыном легенды мадридского «Реала» Фернандо Редондо, который выступал за «бланкос» с 1994 по 2000 годы. С «Реалом» Редондо-старший дважды выигрывал в чемпионате Испании, а также два раза триумфовал в Лиге чемпионов.