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Major League Soccer
23 февраля 2024, 22:27 |
416
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Месси подписал сына легенды Реала и сборной Аргентины

Американцы оформили трансфер Федерико Редондо

23 февраля 2024, 22:27 |
416
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Месси подписал сына легенды Реала и сборной Аргентины
intermiamicf.com

Клуб заокеанской MLS «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, объявил о подписании 21-летнего опорного полузащитника «Архентинос Хуниорс» Федерико Редондо.

Контракт с аргентинским легионером подписан на срок до конца 2027 года и содержит опцию продления еще на 12 месяцев.

По неофициальной информации, за трансфер Федерико Редондо «Интер Майами» выложил 8 миллионов долларов.

Федерико Редондо – сын бывшего аргентинского футболиста Фернандо Редондо, который на протяжении своей карьеры с 1985 по 2004 год играл за «Архентинос Хуниорс», «Тенерифе», «Реал» Мадрид, «Милан» и сборную Аргентины.

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Интер Майами Архентинос Хуниорс трансферы
Источник ФК Интер Майами
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