ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Месси подписал сына легенды Реала и сборной Аргентины

Клуб заокеанской MLS «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, объявил о подписании 21-летнего опорного полузащитника «Архентинос Хуниорс» Федерико Редондо.

Контракт с аргентинским легионером подписан на срок до конца 2027 года и содержит опцию продления еще на 12 месяцев.

По неофициальной информации, за трансфер Федерико Редондо «Интер Майами» выложил 8 миллионов долларов.

Федерико Редондо – сын бывшего аргентинского футболиста Фернандо Редондо, который на протяжении своей карьеры с 1985 по 2004 год играл за «Архентинос Хуниорс», «Тенерифе», «Реал» Мадрид, «Милан» и сборную Аргентины.