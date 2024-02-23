ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Месси подписал сына легенды Реала и сборной Аргентины
Американцы оформили трансфер Федерико Редондо
Клуб заокеанской MLS «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, объявил о подписании 21-летнего опорного полузащитника «Архентинос Хуниорс» Федерико Редондо.
Контракт с аргентинским легионером подписан на срок до конца 2027 года и содержит опцию продления еще на 12 месяцев.
По неофициальной информации, за трансфер Федерико Редондо «Интер Майами» выложил 8 миллионов долларов.
Федерико Редондо – сын бывшего аргентинского футболиста Фернандо Редондо, который на протяжении своей карьеры с 1985 по 2004 год играл за «Архентинос Хуниорс», «Тенерифе», «Реал» Мадрид, «Милан» и сборную Аргентины.
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