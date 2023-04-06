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Аргентина
06 апреля 2023, 12:46 | Обновлено 06 апреля 2023, 13:56
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2

По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего

В родном клубе Диего Марадоны, вероятно, растет новый гений, отца которого называли «Принцем»

06 апреля 2023, 12:46 | Обновлено 06 апреля 2023, 13:56
1138
2
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Редондо

Чемпионат Аргентины по футболу в Украине не имеет широкой известности и не пользуется серьезной популярностью. Этот турнир незаслуженно находится в тени бразильской Серии А, за которой наши болельщики привыкли следить более пристально, так как оттуда в последние пару десятилетий в украинскую Премьер-лигу прибыло немало «кудесников мяча».

Однако в аргентинском футболе талантливых и ярких футболистов не меньше, а их качество и умения отнюдь не уступают аналогичным бразильским. Достаточно вспомнить, что чемпионом мира по футболу в минувшем году на турнире в Катаре стала именно национальная команда Аргентины, и хотя бы один этот факт говорит в пользу необходимости большего уважения к тамошнему внутреннему чемпионату.

Но сейчас мы не будем заниматься описанием турнирных перипетий аргентинской лиги, старт очередного сезона в которой был взят 28 января, и к нынешнему моменту сыграно уже 9 туров. Ограничимся более скромным объемом информации, сфокусировав внимание на отдельно взятой личности – 20-летнем полузащитнике клуба «Архентинос Хуниорс», который является родным для легенды мирового футбола Диего Марадоны.

Речь о Федерико Редондо – сыне известного в прошлом опорного полузащитника сборной Аргентины, «Реала» и «Милана» Фернандо Редондо, который имел незамысловатое, но очень громкое прозвище «Принц».

20-летний Федерико, как и его отец, выступает на позиции опорного полузащитника, и в последнее время начинает вовсю демонстрировать, что в ближайшие годы способен выбраться на действительно топовый уровень выступлений. В профессиональном футболе Редондо-младший дебютировал лишь летом минувшего года, когда главный тренер «Архентинос Хуниорс» 42-летний Габриэль Милито (экс-защитник «Барселоны», «Сарагосы», «Индепендьенте» и сборной Аргентины) дал возможность опорнику сыграть против «Тигре» (2:1).

Спустя две недели после дебюта Редондо «Архентинос Хуниорс» продал в бразильский «Коринтианс» ключевого опорника команды Фаусто Веру, ранее уже успевшего дебютировать в национальной сборной, за 6 миллионов евро. А вскоре после ухода Веры Редондо-младший не только начал регулярно выходить на поле, но и вскоре получил в команде пятый игровой номер, который ранее был на спине не только у Фаусто Веры, но и у отца Федерико – Фернандо Редондо.

Федерико родился 18 января 2003 года в Мадриде, где проживала семья Фернандо Редондо, хотя тот с 2000-го уже выступал в Италии за «Милан». Через полтора года после появления на свет младшего сына, опорный хавбек решил попрощаться не только с «россонери», но и с профессиональным футболом, объявив о завершении карьеры. Благодаря этому семья Редондо вскоре вернулась в Аргентину, где в возрасте 10 лет Федерико и поступил в академию «Архентинос Хуниорс».

«Мне был год, когда мой отец ушел на пенсию, поэтому я никогда не видел, как он играет, но он всегда будет примером для подражания, он наблюдает за всеми моими играми, а потом мы садимся и он рассказывает мне, что я должен усовершенствовать в своих действиях», - рассказывал не так давно Федерико.

Прогресс в игре Федерико Редондо в последний год действительно отмечают многие эксперты, специализирующиеся на аргентинском футболе. Габриэль Милито, похоже, уже рассчитывает на сына экс-звезды «Реала» как на ключевого игрока первой команды, потому как в нынешнем сезоне дает Федерико значительно больше шансов в стартовом составе (из семи матчей чемпионата в пяти Редондо-младший появлялся на поле с первых минут).

Федерико имеет отменную, как для опорного полузащитника, антропометрию. Его рост – 190 сантиметров, при этом футболист за счет длинны ног и физической подготовки умеет прекрасно пользоваться тем, чем его наградила природа. Это агрессивный, трудолюбивый, хладнокровный полузащитник, умеющий хорошо читать игру и предугадывать действия как партнеров по команде, так и оппонентов.

Редондо-младший, как и его отец, превосходно контролирует мяч, дирижирует на поле действиями коллег за счет отменного выполнения длинных, средних или коротких передач. Умеет как выполнить длинный заброс в зону, так и вскрывать оборону соперника разрезными передачами. Лучше всего Федерико работает, когда находится в основании тройки полузащитников. Тогда он может диктовать темп, используя свое хорошее видение поля, способность отдать пас на любую дистанцию и хорошую технику.

Уже сейчас Редондо-младший показывает на поле, что способен принимать решения, несвойственные по возрасту подавляющему большинству его сверстников. В отличие от отца, Федерико – правша, но и левой ногой он может работать довольно эффективно.

В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины Федерико Редондо занимает 25-е место по среднематчевому количеству передач в финальную треть поля (8,1), причем входит в топ-10 игроков лиги по их точности (9-е место; 84%).

Также Редондо-младший может похвастаться и отменной точностью передач в целом. Таковая у Федерико составляет 93%, что является седьмым показателем на текущий момент для футболистов из чемпионата Аргентины. Кроме того, если оценивать статистику, то получается, что из четырех передач, выполненных Редондо, только одна адресована назад, а три – вперед. Это говорит о великолепном плеймейкерском потенциале сына экс-легенды «Реала».

Интересно, что пока, даже несмотря на очень хорошую личную статистику действий на поле, к персоне Федерико Редондо нет серьезного интереса со стороны топ-клубов Европы. По крайней мере, никаких слухов об этом в источниках, заслуживающих доверия и уважения, не возникало. Очевидно, гранды ждут, как 20-летний футболист проявит себя в дальнейшем, так как заявить о себе он смог в не таком уж и раннем по нынешним меркам возрасте.

В свое время Фернандо Редондо перебирался в Европу из «Архентинос Хуниорс», когда ему исполнился 21 год. Тогда хавбек отбыл в достаточно скромный испанский «Тенерифе», где провел четыре сезона в Ла Лиге, прежде чем перебраться в «Реал». С мадридцами Фернандо за шесть сезонов выиграл два чемпионства в Испании и две Лиги чемпионов, а в 2000 году аргентинец был назван лучшим футболистом клубного сезона по версии УЕФА (эта номинация существовала с 1998 по 2010 годы).

Вполне возможно, что и Федерико Редондо проводит свой последний сезон на родине. «Архентинос Хуниорс», идущий ныне в середине турнирной таблицы, не имеет экономических возможностей отказываться от интересных финансовых предложений по своим футболистам. Только за последний год клуб продал семерых своих игроков на общую сумму 17,2 миллионов евро, а за деньги подписал только одного – за 1,75 миллиона евро…

Стоит отмечать и то, что оценочная стоимость Федерико Редондо на текущий момент по версии Transfermarkt более чем доступная для большинства покупателей на футбольном рынке – 400 тысяч евро. Понятное дело, что «Архентинос Хуниорс» будет стремиться умножить ее в несколько раз при наличии серьезных торгов и нескольких предложений, но в целом инвестиция в сына легенды «Реала», звезда которого уже постепенно восходит в аргентинской лиге, выглядит на текущий момент более чем оправданной.

Откровенно говоря, очень хотелось бы увидеть Федерико Редондо в украинской Премьер-лиге… Это футболист, который подошел бы команде, дорожащей мячом и стремящейся выходить из обороны в атаку через центральную зону и при помощи различного типа передач. Увы, сейчас представить себе подобный трансфер гораздо сложнее, чем в лучшие времена, а потому, скорее всего, через пару месяцев или максимум год мы увидим Федерико где-то на Пиренеях или Апеннинах, где он попробует доказать Европе, что покорить ее оказался достоин не только его отец, но и его весьма небесталанный младший сын…

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статьи эксклюзив Фернандо Редондо Федерико Редондо
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Умник
Я помню бати его слезы после перелома ноги, он тогда мог с Шевой феерить.
А тот финт в матче с Мю, я не забуду никогда.
Сыну удачи
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+2
Василий Николенко
Фернандо Редондо-найбільш недооцінений гравець в історії футболу.Феноменальний півзахисник
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