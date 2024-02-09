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Major League Soccer
09 февраля 2024, 01:42 | Обновлено 09 февраля 2024, 01:50
96
0

Интер Майами отдаст солидные деньги за сына экс-игрока Реала и Милана

Федерико Редондо в ближайшее время усилит клуб Лионеля Месси

09 февраля 2024, 01:42 | Обновлено 09 февраля 2024, 01:50
96
0
Интер Майами отдаст солидные деньги за сына экс-игрока Реала и Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Редондо

«Интер Майми» ведет переговоры с «Аргентинос Хуниорс» по поводу трансфера 21-летнего Федерико Редондо.

Как сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло, клуб MLS готовит предложение в размере 8 млн долларов. Руководство аргентинского клуба устраивает такая сумма компенсации.

Контракт полузащитника с клубом истекает в декабре этого года, поэтому «Аргентинос Хуниорс» намерены завершить трансфер в ближайшее время, чтобы успеть выручить за него солидные деньги.

Федерико является сыном Фернандо Редондо, бывшего игрока «Реала» и «Милана».

Портал transfermarkt оценивает талантливого хавбека в 9 млн евро. Федерико регулярно получает вызовы в молодежную сборную Аргенитины.

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Интер Майами Major League Soccer (MLS) трансферы Аргентинос Хуниорс
Источник Twitter
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