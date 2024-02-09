Интер Майами отдаст солидные деньги за сына экс-игрока Реала и Милана
Федерико Редондо в ближайшее время усилит клуб Лионеля Месси
«Интер Майми» ведет переговоры с «Аргентинос Хуниорс» по поводу трансфера 21-летнего Федерико Редондо.
Как сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло, клуб MLS готовит предложение в размере 8 млн долларов. Руководство аргентинского клуба устраивает такая сумма компенсации.
Контракт полузащитника с клубом истекает в декабре этого года, поэтому «Аргентинос Хуниорс» намерены завершить трансфер в ближайшее время, чтобы успеть выручить за него солидные деньги.
Федерико является сыном Фернандо Редондо, бывшего игрока «Реала» и «Милана».
Портал transfermarkt оценивает талантливого хавбека в 9 млн евро. Федерико регулярно получает вызовы в молодежную сборную Аргенитины.
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