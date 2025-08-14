Руслан Ротань назвал свой выбор лучшего тренера мира

Наставник Полесья Руслан Ротань сделал свой выбор лучшего тренера мира:

– Симеоне или Индзаги?

– Симеоне.

– Симеоне или Анчелотти?

– Анчелотти.

– Анчелотти или Гасперини?

– Анчелотти.

– Анчелотти или Артета?

– Артета.

– Артета или Моуриньо?

– Артета.

– Артета или Слот?

– Слот.

– Слот или Компани?

– Слот.

– Слот или Ханси Флик?

– Флик.

– Флик или Гвардиола?

– Гвардиола.

– Гвардиола или Луис Энрике?

– Луис Энрике.

– Луис Энрике или Юрген Клопп?

– Луис Энрике.

– Луис Энрике или Конте?

– Луис Энрике.

– Луис Энрике или Ротань?

– Луис Энрике.

– Скромно.

– Сейчас это топ. То, что современный футбол – это все Луис Энрике.