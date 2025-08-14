Руслан Ротань назвал свой выбор лучшего тренера мира
Коуч Полесья лучшим считает Луиса Энрике, наставника ПСЖ
Наставник Полесья Руслан Ротань сделал свой выбор лучшего тренера мира:
– Симеоне или Индзаги?
– Симеоне.
– Симеоне или Анчелотти?
– Анчелотти.
– Анчелотти или Гасперини?
– Анчелотти.
– Анчелотти или Артета?
– Артета.
– Артета или Моуриньо?
– Артета.
– Артета или Слот?
– Слот.
– Слот или Компани?
– Слот.
– Слот или Ханси Флик?
– Флик.
– Флик или Гвардиола?
– Гвардиола.
– Гвардиола или Луис Энрике?
– Луис Энрике.
– Луис Энрике или Юрген Клопп?
– Луис Энрике.
– Луис Энрике или Конте?
– Луис Энрике.
– Луис Энрике или Ротань?
– Луис Энрике.
– Скромно.
– Сейчас это топ. То, что современный футбол – это все Луис Энрике.
