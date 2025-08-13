Список лидеров по суммарным коэффициентам УЕФА в XXI веке
На вершине рейтинга – испанские клубы
В рейтинге лучших клубов XXI века по суммарному количеству коэффициентов УЕФА лидерами стали два испанских клуба – мадридский «Реал» (605,5) и «Барселона» (590,25). За этот период «сливочные» выиграли 8 кубков Лиги чемпионов, а «каталонцы» – 4.
Тройку лидеров замыкает мюнхенская «Бавария» с суммой коэффициентов 589,25 и тремя завоеванными еврокубками.
В топ-5 также попали английские клубы «Манчестер Юнайтед» (488,5, 2 трофея: ЛЧ, ЛЕ) и «Челси» (469, 5 трофеев: 2 ЛЧ, 2 ЛЕ, 1 ЛК).
По итогам прошлого сезона наибольшее количество коэффициентов УЕФА получил итальянский «Интер» – 40,25. Действующий победитель ЛЧ, «ПСЖ», набрал 33,5, а триумфатор ЛЕ «Тоттенхэм» – 32,25.
📊 Coefficients UEFA des clubs en 2024/25— PopFoot (@ThePopFoot) August 13, 2025
40,25 🇮🇹 Inter Milan
36,25 🇪🇸 FC Barcelone
36,00 🏴 Arsenal
33,50 🇫🇷 PSG
32,50 🏴 Man United
32,25 🏴 Tottenham
30,25 🏴 Aston Villa
30,00 🏴 Chelsea
29,50 🏴 Liverpool
27,75 🇩🇪 Dortmund https://t.co/CKRzirqEJC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер – о бое Пол – Джошуа
Качественные иностранцы нужны «бело-синим» как никогда…