Испания
Список лидеров по суммарным коэффициентам УЕФА в XXI веке

На вершине рейтинга – испанские клубы

Список лидеров по суммарным коэффициентам УЕФА в XXI веке
В рейтинге лучших клубов XXI века по суммарному количеству коэффициентов УЕФА лидерами стали два испанских клуба – мадридский «Реал» (605,5) и «Барселона» (590,25). За этот период «сливочные» выиграли 8 кубков Лиги чемпионов, а «каталонцы» – 4.

Тройку лидеров замыкает мюнхенская «Бавария» с суммой коэффициентов 589,25 и тремя завоеванными еврокубками.

В топ-5 также попали английские клубы «Манчестер Юнайтед» (488,5, 2 трофея: ЛЧ, ЛЕ) и «Челси» (469, 5 трофеев: 2 ЛЧ, 2 ЛЕ, 1 ЛК).

По итогам прошлого сезона наибольшее количество коэффициентов УЕФА получил итальянский «Интер» – 40,25. Действующий победитель ЛЧ, «ПСЖ», набрал 33,5, а триумфатор ЛЕ «Тоттенхэм» – 32,25.

