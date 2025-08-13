ПСЖ нашел решение проблемы на вратарской позиции
Парижане готовы приобрести Иньяки Пенью
Итальянский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма в своих социальных сетях сообщил об уходе из клуба из-за конфликта с руководством и тренерским штабом парижан.
По информации испанских СМИ, парижане из-за этой ситуации приобретут еще одного вратаря. Основным кандидатом на трансфер в Париж является вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья, игра которого лично нравится тренеру парижан Луису Энрике.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб «Комо» сделал первый шаг по трансферу 26-летнего голкипера «Барселоны» Иньяки Пеньи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Качественные иностранцы нужны «бело-синим» как никогда…
Главный тренер парижан высказался о итальянском голкипере перед поединком за евротрофей