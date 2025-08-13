Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ нашел решение проблемы на вратарской позиции
Франция
13 августа 2025, 21:45 | Обновлено 13 августа 2025, 22:12
1856
1

ПСЖ нашел решение проблемы на вратарской позиции

Парижане готовы приобрести Иньяки Пенью

13 августа 2025, 21:45 | Обновлено 13 августа 2025, 22:12
1856
1
ПСЖ нашел решение проблемы на вратарской позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Пенья

Итальянский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма в своих социальных сетях сообщил об уходе из клуба из-за конфликта с руководством и тренерским штабом парижан.

По информации испанских СМИ, парижане из-за этой ситуации приобретут еще одного вратаря. Основным кандидатом на трансфер в Париж является вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья, игра которого лично нравится тренеру парижан Луису Энрике.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб «Комо» сделал первый шаг по трансферу 26-летнего голкипера «Барселоны» Иньяки Пеньи.

По теме:
ФОТО. Футболист создал фиктивный брак ради перехода в Барселону. Скандал
ВИДЕО. Тоттенхэм шокировал ПСЖ в конце первого тайма. Забил ван де Вен
ПСЖ – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Иньяки Пенья трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Барселона ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский прав: Динамо нужно усиливаться, причем легионерами – это важно
Футбол | 13 августа 2025, 14:51 102
Шовковский прав: Динамо нужно усиливаться, причем легионерами – это важно
Шовковский прав: Динамо нужно усиливаться, причем легионерами – это важно

Качественные иностранцы нужны «бело-синим» как никогда…

Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Футбол | 12 августа 2025, 23:22 2
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок

Главный тренер парижан высказался о итальянском голкипере перед поединком за евротрофей

Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 13.08.2025, 22:15
Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Т-А – Хамрун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Футбол | 13.08.2025, 08:16
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Футбол | 13.08.2025, 07:40
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Battersea
Нещерета пусть купят.
Ответить
0
Популярные новости
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 46
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 125
Футбол
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем