Астон Вилла одолела Вильярреал в товарищеском матче

В воскресенье, 10 августа, состоялся товарищеский матч между «Вильярреалом» и «Астон Виллой».

Встречу принимал «Эстадион ле са Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Английская команда добыла победу со счетом 2:0, забив по голу в каждой из 45-минуток: в первой половине забиты мяч на свой счет записал Олли Уоткинс, а во второй – Буэндия.

Товарищеский матч

Вильярреал – Астон Вилла – 0:2

Голы: Уоткинс, 27, Буэндия, 49

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.