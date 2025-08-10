Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла одолела Вильярреал в товарищеском матче
Товарищеские матчи
Вильярреал
10.08.2025 22:00 – FT 0 : 2
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
10 августа 2025, 23:55 | Обновлено 10 августа 2025, 23:58
72
0

Астон Вилла одолела Вильярреал в товарищеском матче

За английский клуб забивали Буэндия и Уоткинс

10 августа 2025, 23:55 | Обновлено 10 августа 2025, 23:58
72
0
Астон Вилла одолела Вильярреал в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В воскресенье, 10 августа, состоялся товарищеский матч между «Вильярреалом» и «Астон Виллой».

Встречу принимал «Эстадион ле са Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английская команда добыла победу со счетом 2:0, забив по голу в каждой из 45-минуток: в первой половине забиты мяч на свой счет записал Олли Уоткинс, а во второй – Буэндия.

Товарищеский матч

Вильярреал – Астон Вилла – 0:2

Голы: Уоткинс, 27, Буэндия, 49

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Дубли Фермина и Ямаля. Барселона разгромила Комо в предсезонном спарринге
Дубль Роналду не помог. Аль-Наср уступил Альмерии
ВИДЕО. Как Роналду отличился дублем в ворота Альмерии
Астон Вилла Вильярреал товарищеские матчи Эмилиано Буэндия Олли Уоткинс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Баскетбол | 10 августа 2025, 07:51 12
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»

Айнарс Багатскис – об отказе легионеров ехать в главную команду страны

Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Футбол | 10 августа 2025, 20:02 371
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью

Львовяне набрали первое очко, а донецкая команда допустила первую осечку

Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Бокс | 10.08.2025, 00:44
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10.08.2025, 16:00
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Футбол | 10.08.2025, 23:08
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 12
Футбол
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
Во Франции сообщили шокирующие подробности ситуации с Забарным и Сафоновым
10.08.2025, 07:21 17
Футбол
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
Сергей РЕБРОВ: «Это один из лучших футболистов в украинской сборной»
09.08.2025, 09:42 10
Футбол
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
09.08.2025, 10:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем