Астон Вилла одолела Вильярреал в товарищеском матче
За английский клуб забивали Буэндия и Уоткинс
В воскресенье, 10 августа, состоялся товарищеский матч между «Вильярреалом» и «Астон Виллой».
Встречу принимал «Эстадион ле са Керамика» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Английская команда добыла победу со счетом 2:0, забив по голу в каждой из 45-минуток: в первой половине забиты мяч на свой счет записал Олли Уоткинс, а во второй – Буэндия.
Товарищеский матч
Вильярреал – Астон Вилла – 0:2
Голы: Уоткинс, 27, Буэндия, 49
Фото матча:
