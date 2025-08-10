Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нива Тернополь играет с запорожским Металлургом. Стартовые составы
Украина. Первая лига
10 августа 2025, 14:53
124
0

Нива Тернополь играет с запорожским Металлургом. Стартовые составы

Поединок пройдет в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича и начнется в 15:30

Нива Тернополь играет с запорожским Металлургом. Стартовые составы
ФК Нива Тернополь

В воскресенье, 10 августа, в Первой лиге продолжится игровая программа 2-го тура. В Тернополе «Нива» проведет матч с запорожским «Металлургом».

В межсезонье «Ниве» удалось сохранить основных футболистов. При этом в команде много молодых футболистов. Новый сезон подопечные Юрия вирта начали матчем против «Черноморца» в Одессе. Более опытный соперник обыграл «Ниву» со счетом 2:1. Свой гол «Нива» забила в компенсированное время.

Этот сезон «Металлург» должен был проводить во Второй лиге. Но команда заменила «Минай», который снялся с чемпионата из-за финансовых трудностей. Для «Металлурга» матч с «Нивой» станет первым в чемпионате.

Поединок пройдет в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича. Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

По теме:
ВИДЕО. Ракицкий забил супергол в матче Первой лиги
Полесье – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Оболонь – Александрия – 1:0. Шедевр Суханова. Видео гола и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины стартовые составы Нива Тернополь Металлург Запорожье
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
