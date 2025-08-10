Нива Тернополь играет с запорожским Металлургом. Стартовые составы
Поединок пройдет в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича и начнется в 15:30
В воскресенье, 10 августа, в Первой лиге продолжится игровая программа 2-го тура. В Тернополе «Нива» проведет матч с запорожским «Металлургом».
В межсезонье «Ниве» удалось сохранить основных футболистов. При этом в команде много молодых футболистов. Новый сезон подопечные Юрия вирта начали матчем против «Черноморца» в Одессе. Более опытный соперник обыграл «Ниву» со счетом 2:1. Свой гол «Нива» забила в компенсированное время.
Этот сезон «Металлург» должен был проводить во Второй лиге. Но команда заменила «Минай», который снялся с чемпионата из-за финансовых трудностей. Для «Металлурга» матч с «Нивой» станет первым в чемпионате.
Поединок пройдет в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича. Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец похвалил украинского чемпиона
Поединок состоится 11 августа в 03:00 по Киеву