Нива Тернополь играет с запорожским Металлургом. Стартовые составы

В воскресенье, 10 августа, в Первой лиге продолжится игровая программа 2-го тура. В Тернополе «Нива» проведет матч с запорожским «Металлургом».

В межсезонье «Ниве» удалось сохранить основных футболистов. При этом в команде много молодых футболистов. Новый сезон подопечные Юрия вирта начали матчем против «Черноморца» в Одессе. Более опытный соперник обыграл «Ниву» со счетом 2:1. Свой гол «Нива» забила в компенсированное время.

Этот сезон «Металлург» должен был проводить во Второй лиге. Но команда заменила «Минай», который снялся с чемпионата из-за финансовых трудностей. Для «Металлурга» матч с «Нивой» станет первым в чемпионате.

Поединок пройдет в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича. Начало матча в 15:30. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.