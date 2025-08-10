Юрий КОПЫНА: «Это не тот дебютный матч, которого я ожидал»

Защитник львовского «Руха» Юрий Копина прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:5) в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги:

«До игры были классные эмоции. Но, конечно, это не тот дебютный матч, которого я ожидал. Я провел с командой недельный цикл и готовился к этому поединку. Не думаю, что я выпадал из игры, но в конце матча, возможно, немного подсел, поэтому тренеры и провели замену.

Теперь в «Русе» молодой коллектив и появилась современная и очень качественная инфраструктура. Несмотря на молодость, эти игроки понимают важность матча с «Динамо» и лишний раз мотивировать никого не нужно. Но в этом матче мы фактически сами себе забили три гола и результат был предрешен.

У нас есть свои игровые принципы, как команда должна действовать на поле и прессинговать соперника. Что-то получалось, а что-то – нет. Проиграли мы по делу и счет очень неприятный. Но это всего лишь старт сезона, поэтому мы не опускаем руки и будем готовиться к следующим матчам».