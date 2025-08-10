Металлист и Ингулец проводят матч второго тура. Стартовые составы

В воскресенье, 10 августа, в Первой лиге пройдут матчи 2-го тура. «Металлист» проведет поединок с «Ингульцом».

Для «Металлиста» этот матч станет первым в новом сезоне. Поединок первого тура с запорожским «Металлургом» перенесли из-за вызова в сборную Украины U-19 четверых игроков харьковского клуба.

«Ингулец» прошлый сезон проводил в УПЛ. Команда заняла предпоследнее место и опустилась в Первую лигу. «Ингулец» в первом туре играл с «Буковиной». Матч завершился вничью 0:0.

Во время летних сборов «Металлист» и «Ингулец» провели спарринг. Победу со счетом 3:0 одержал «Ингулец».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало матча в 12:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале ПФЛ.