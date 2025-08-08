Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сын легендарного тренера покинул Наполи ради середняка Серии А
Италия
08 августа 2025, 13:59 | Обновлено 08 августа 2025, 14:12
439
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сын легендарного тренера покинул Наполи ради середняка Серии А

Джованни Симеоне на правах аренды перешел в «Торино»

08 августа 2025, 13:59 | Обновлено 08 августа 2025, 14:12
439
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легендарного тренера покинул Наполи ради середняка Серии А
ФК Торино. Джованни Симеоне

30-летний центральный нападающий Джованни Симеоне официально перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды.

По информации портала Transfermarkt, годовая аренда форварда обошлась в 1 миллион евро.

Летом 2022 года Джованни был арендован неаполитанским клубом, позже, через один год, «Наполи» выкупил контракт Симеоне и сделал его полноценным игроком своего клуба. За «Наполи» форвард отыграл 104 матча, в которых оформил 14 голов и четыре ассиста.

Джованни – сын тренера Диего Симеоне, который тренирует мадридский «Атлетико» с 2011 года. Вместе с испанским клубом специалист выиграл восемь трофеев, включая два Суперкубка УЕФА и две Ла Лиги.

По теме:
Динамо отдаст двух футболистов сенсационному новичку УПЛ
Вингер Ман Юнайтед достиг соглашения с Челси
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
трансферы Наполи Диего Симеоне Торино Джованни Симеоне трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу Серия A аренда игрока
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
Футбол | 07 августа 2025, 18:19 4
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отпустил футболиста в клуб Бундеслиги

Гиорги Гочолеишвили сезон 2025/26 проведет в «Гамбурге»

Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Футбол | 07 августа 2025, 22:58 174
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса

Первая часть дуэли оказалась заметно сложной для команды Турана

Отдал два ассиста. Полесье назвало лучшего игрока в матче с Пакшем
Футбол | 08.08.2025, 13:22
Отдал два ассиста. Полесье назвало лучшего игрока в матче с Пакшем
Отдал два ассиста. Полесье назвало лучшего игрока в матче с Пакшем
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Бокс | 08.08.2025, 08:20
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Футбол | 08.08.2025, 07:36
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 32
Футбол
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд
«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд
06.08.2025, 14:52 1
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем