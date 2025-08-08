ОФИЦИАЛЬНО. Сын легендарного тренера покинул Наполи ради середняка Серии А
Джованни Симеоне на правах аренды перешел в «Торино»
30-летний центральный нападающий Джованни Симеоне официально перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды.
По информации портала Transfermarkt, годовая аренда форварда обошлась в 1 миллион евро.
Летом 2022 года Джованни был арендован неаполитанским клубом, позже, через один год, «Наполи» выкупил контракт Симеоне и сделал его полноценным игроком своего клуба. За «Наполи» форвард отыграл 104 матча, в которых оформил 14 голов и четыре ассиста.
Джованни – сын тренера Диего Симеоне, который тренирует мадридский «Атлетико» с 2011 года. Вместе с испанским клубом специалист выиграл восемь трофеев, включая два Суперкубка УЕФА и две Ла Лиги.
Benvenuto, Cholito 🐂🇦🇷 pic.twitter.com/HrcPbjPe6M— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 7, 2025
Video di presentazione uscito in ritardo perchè il Cholito voleva allenarsi subitooo 🔥 https://t.co/ZQn3JVa58y pic.twitter.com/KC73tvjAZo— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 7, 2025
✍️ Il vostro nuovo numero 1️⃣8️⃣ pic.twitter.com/40Ro1IFyj8— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 8, 2025
