Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Италия
08 августа 2025, 13:03 |
343
0

Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика

Артем может таки покинуть Рим

08 августа 2025, 13:03 |
343
0
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В «Милане» после отказа от подписания украинского форварда «Ромы» Артема Довбика изменили свои планы, сообщает chiamarsibomber.com.

По данным источника, «россонери» хотели бы усилить свою атаку Дарвином Нуньесом из «Ливерпуля» или Душаном Влаховичем из туринского «Ювентуса». Но первый пока близок к переходу в «Аль-Хильяль» из Саудовской Аравии, а переговоры по второму зашли в тупик.

В связи с этим «Милан» вернулся к кандидатуре Довбика, о трансфере которого ранее в клубе отказались договариваться. Сейчас «россонери» уже вышли на контакт с «Ромой» по поводу возможного подписания украинца.

Сообщалось, что «Рома» получила предложение по Довбику.

По теме:
Двухкратный победитель ЛЧ и чемпион Европы нашел себе новый клуб в Италии
ВИДЕО. «Навсегда в наших сердцах». Александрия попрощалась с Безеррой
ОФИЦИАЛЬНО. Заря неожиданно попрощалась с легионером, отдав в аренду
Артем Довбик Рома Рим Милан трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08 августа 2025, 07:30 13
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне попытаются и сэкономить силы, и не потерять очки уже в начале чемпионата

ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Футбол | 08 августа 2025, 07:01 2
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?

Главный тренер Шахтера раскритиковал работу рефери в матче против Панатинаикоса

Экс-тренер клуба УПЛ: «Если бы он это делал, у Динамо его бы уже не было»
Футбол | 08.08.2025, 12:24
Экс-тренер клуба УПЛ: «Если бы он это делал, у Динамо его бы уже не было»
Экс-тренер клуба УПЛ: «Если бы он это делал, у Динамо его бы уже не было»
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Другие виды | 07.08.2025, 20:16
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Бокс | 08.08.2025, 08:20
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
06.08.2025, 22:04 3
Бокс
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 168
Футбол
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
06.08.2025, 22:58 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем