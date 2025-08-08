Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Артем может таки покинуть Рим
В «Милане» после отказа от подписания украинского форварда «Ромы» Артема Довбика изменили свои планы, сообщает chiamarsibomber.com.
По данным источника, «россонери» хотели бы усилить свою атаку Дарвином Нуньесом из «Ливерпуля» или Душаном Влаховичем из туринского «Ювентуса». Но первый пока близок к переходу в «Аль-Хильяль» из Саудовской Аравии, а переговоры по второму зашли в тупик.
В связи с этим «Милан» вернулся к кандидатуре Довбика, о трансфере которого ранее в клубе отказались договариваться. Сейчас «россонери» уже вышли на контакт с «Ромой» по поводу возможного подписания украинца.
Сообщалось, что «Рома» получила предложение по Довбику.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне попытаются и сэкономить силы, и не потерять очки уже в начале чемпионата
Главный тренер Шахтера раскритиковал работу рефери в матче против Панатинаикоса