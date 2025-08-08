Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика

В «Милане» после отказа от подписания украинского форварда «Ромы» Артема Довбика изменили свои планы, сообщает chiamarsibomber.com.

По данным источника, «россонери» хотели бы усилить свою атаку Дарвином Нуньесом из «Ливерпуля» или Душаном Влаховичем из туринского «Ювентуса». Но первый пока близок к переходу в «Аль-Хильяль» из Саудовской Аравии, а переговоры по второму зашли в тупик.

В связи с этим «Милан» вернулся к кандидатуре Довбика, о трансфере которого ранее в клубе отказались договариваться. Сейчас «россонери» уже вышли на контакт с «Ромой» по поводу возможного подписания украинца.

Сообщалось, что «Рома» получила предложение по Довбику.