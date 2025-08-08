Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо отдаст двух футболистов сенсационному новичку УПЛ
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 14:09 |
924
1

Динамо отдаст двух футболистов сенсационному новичку УПЛ

Демьян Третяк и Богдан Романюк следующий сезон проведут в «Кудровке»

ФК Динамо Киев

Защитники юношеской команды киевского «Динамо» Демьян Третьяк (18 лет) и Богдан Романюк (17 лет) перейдут в «Кудровку», сообщает журналист Сергей Тищенко.

По информации источника, переходы обоих футболистов состоятся на правах годичной аренды.

«Кудровка» сезон 2025/26 проведет в Украинской Премьер-лиге. В первом туре команда сенсационно обыграла серебряного призера прошлого сезона – «Александрию» (3:1).

Юношеская команда «Динамо» выиграла два первых матча чемпионата Украины U-19.

Демьян Третяк Кудровка Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Сергей Тищенко
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Комментарии 1
ivankondrat96
Динамо нічого не втрачає. Все одно проти себе грати не дозволить
Ответить
0
