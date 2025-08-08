Украина. Премьер лига08 августа 2025, 14:09 |
924
1
Динамо отдаст двух футболистов сенсационному новичку УПЛ
Демьян Третяк и Богдан Романюк следующий сезон проведут в «Кудровке»
08 августа 2025, 14:09 |
924
1
Защитники юношеской команды киевского «Динамо» Демьян Третьяк (18 лет) и Богдан Романюк (17 лет) перейдут в «Кудровку», сообщает журналист Сергей Тищенко.
По информации источника, переходы обоих футболистов состоятся на правах годичной аренды.
«Кудровка» сезон 2025/26 проведет в Украинской Премьер-лиге. В первом туре команда сенсационно обыграла серебряного призера прошлого сезона – «Александрию» (3:1).
Юношеская команда «Динамо» выиграла два первых матча чемпионата Украины U-19.
Комментарии 1
Динамо нічого не втрачає. Все одно проти себе грати не дозволить
