Ужас для Челси. Молодой талант порвал кресты и выбыл надолго

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травме колена у молодого центрбека Челси Леви Колуилла:

«Леви Коллуил порвал кресты. Сейчас кресты «понесутся» [начнутся многочисленные случаи травм, – прим. ред]. Ведь известно, что период с августа по октябрь наиболее опасен – игроки входят в игровой режим после сборов, паузы, травм и т.д.

С Колуиллом другой случай – он после клубного ЧМ. Надо будет поглубже разбираться, но уже можно сказать точно, что англичанин пропустит практически целый сезон. Серьезный удар по Челси.

За одну неделю – потеря Мэддисона и Колвилла из-за разрыва крестов – это как-то слишком жестоко для АПЛ. Увидим, каким будет старт сезона».