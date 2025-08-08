Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ужас для Челси. Молодой талант порвал кресты и выбыл надолго
Англия
08 августа 2025, 07:28 | Обновлено 08 августа 2025, 07:46
Ужас для Челси. Молодой талант порвал кресты и выбыл надолго

Леви Колуилл проведет много месяцев вне игры, возможно весь сезон

Getty Images/Global Images Ukraine. Леви Колуилл

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал о травме колена у молодого центрбека Челси Леви Колуилла:

«Леви Коллуил порвал кресты. Сейчас кресты «понесутся» [начнутся многочисленные случаи травм, – прим. ред]. Ведь известно, что период с августа по октябрь наиболее опасен – игроки входят в игровой режим после сборов, паузы, травм и т.д.

С Колуиллом другой случай – он после клубного ЧМ. Надо будет поглубже разбираться, но уже можно сказать точно, что англичанин пропустит практически целый сезон. Серьезный удар по Челси.

За одну неделю – потеря Мэддисона и Колвилла из-за разрыва крестов – это как-то слишком жестоко для АПЛ. Увидим, каким будет старт сезона».

Николай Степанов Источник: Hospital Pass
