Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, когда ивуарийский новичок сможет помочь Александрии
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 22:42 |
443
0

У легионера проблемы с документами

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоселен Беиратш

Во втором туре чемпионата УПЛ футболисты «Александрии» сыграют 10 августа в гостях с «Оболонью».

Как стало известно Sport.ua в Киеве «горожанам» не сможет помочь травмированный полузащитник Даниил Ващенко. Кроме того, в предыдущем поединке с «Кудровкой» были изъяты с поля полузащитник Кирилл Ковалец и португальский стоппер Мигель Кампуш.

По имеющейся информации Ковалец пропустит один календарный поединок, а вот легионеру за дерзкое поведение не избежать более серьезного наказания.

В этой ситуации «Александрии» очень пригодился бы последний «летний» новичок ивуариец Жоселен Беиратш, который уже успел дебютировать в матче Лиги конференций с «Партизаном». Ведь он, как Кампуш играет в центре обороны. Однако из Белграда африканец не вернулся из-за отсутствия украинской визы.

Прилагаются усилия, чтобы в ближайшие десять дней Беиратш разрешение на въезд получил.

Ранее итальянский специалист Никола Риццоли объяснил скандальное удаление легионера «Александрии» Мигеля Кампуша в матче первого тура против «Кудровки».

Андрей Писаренко
