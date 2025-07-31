Шахтер – Бешикташ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча Q2 Лиги Европы 2025/26
31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Бешикташ.
Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
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Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2
Ответный матч. 31 июля
Шахтер (Украина) – Бешикташ (Турция) – 1:0 (матч продолжается) [первый поединок – 4:2]
Гол: Кевин, 11
(новость обновляется)
Шахтер – Бешикташ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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