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Лига Европы
31 июля 2025, 21:12 | Обновлено 31 июля 2025, 21:23
1508
0

Шахтер – Бешикташ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча Q2 Лиги Европы 2025/26

31 июля 2025, 21:12 | Обновлено 31 июля 2025, 21:23
1508
0
Шахтер – Бешикташ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Бешикташ.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2

Ответный матч. 31 июля

Шахтер (Украина) – Бешикташ (Турция) – 1:0 (матч продолжается) [первый поединок – 4:2]

Гол: Кевин, 11

(новость обновляется)

Шахтер – Бешикташ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Шахтер Донецк Бешикташ Шахтер - Бешикташ видео голов и обзор Лига Европы Кевин (Шахтер)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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