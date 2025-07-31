Шахтер – Бешикташ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

31 июля проходит ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Бешикташ.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2

Ответный матч. 31 июля

Шахтер (Украина) – Бешикташ (Турция) – 1:0 (матч продолжается) [первый поединок – 4:2]

Гол: Кевин, 11

(новость обновляется)

Шахтер – Бешикташ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция