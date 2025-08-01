Арда ТУРАН: «Придерживались плана. Теперь Шахтер ждет сложный период»

Головний тренер «Шахтаря» Арда Туран дав прес-конференцію після матчу-відповіді Ліги Європи УЄФА з «Бешикташем» (2:0):

– Початок матчу з нашого боку був дещо стриманим. Можливо, це сталося через інстинкт зберегти перевагу після першого матчу. Я й казав, що психологічно буде складно. Ми дотримувалися свого плану – саме так і забили голи. У другому таймі ми добре контролювали м'яч. З огляду на нашу вдачу, енергію гравців і те, як вони поводилися на полі, я справді задоволений і щасливий.

Тепер на нас чекає складний період, нам потрібен буде кожен. Я дуже радий позитивній енергії, яку демонструють усі мої гравці. Звісно, ми маємо щодня прогресувати, але, оскільки успішно пройшли цей раунд, вони справді заслуговують на вітання. Я обіймаю кожного з них і щиро вітаю свою команду. Я також бажаю «Бешикташу» успіхів у Лізі конференцій. Сподіваюся, ми там не зустрінемось.

Туреччина має перемагати на всіх рівнях. Нам потрібні успіхи, і я щиро бажаю, щоб «Бешикташ» добре виступив у Лізі конференцій, як і «Башакшехір». У них також є потенціал поборотися за трофей. І це не применшення їхніх можливостей – я щиро бажаю їм успіху.

– У першому матчі ви були сильнішими за «Бешикташ» майже в усіх аспектах гри. Над чим саме працювали під час підготовки? Чи вважаєте, що в них є серйозні слабкі сторони, якими ви скористалися?

– «Бешикташ» – це нова команда. Я не можу говорити про якісь слабкі сторони нової команди, адже загалом вона дуже хороша, та іноді складно грати певні матчі. Я маю велику повагу до Сульшера і до «Бешикташа», але у футболі, щоб щось змінити, потрібне терпіння. Вони – нова команда, там є гравці, які приєднуються, і ті, хто йде. Щодо нас, ми дуже ретельно готувалися до поєдинку з «Бешикташем», і я не вважаю за потрібне говорити про їхні слабкі сторони. Вірю, що в них дуже хороший склад і в майбутньому вони можуть досягти успіху.