31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Бешикташ.

Коллективы сыграли на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу горняков.

Подопечные Арды Турана выиграли противостояние с общим счетом 6:2 и в Q3 еврокубка поборются против греческого Панатинаикоса.

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Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2

Ответный матч. 31 июля

Шахтер (Украина) – Бешикташ (Турция) – 2:0 [первый поединок – 4:2]

Голы: Кевин, 11, Элиас, 45+2

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 1:0 Кевин, 11 мин.

ГОЛ! 2:0 Элиас, 45+2 мин.