Шахтер – Бешикташ – 2:0. Квалификация Лиги Европы Q2. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча Q2 Лиги Европы 2025/26
31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Бешикташ.
Коллективы сыграли на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу горняков.
Подопечные Арды Турана выиграли противостояние с общим счетом 6:2 и в Q3 еврокубка поборются против греческого Панатинаикоса.
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Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2
Ответный матч. 31 июля
Шахтер (Украина) – Бешикташ (Турция) – 2:0 [первый поединок – 4:2]
Голы: Кевин, 11, Элиас, 45+2
Видеообзор ожидается...
ГОЛ! 1:0 Кевин, 11 мин.
🧡 Кевін пообіцяв – Кевін зробив 😎— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2025
⚽️ Півзахисник відкриває рахунок у матчі «Шахтар» 🆚 «Бешикташ» у Кракові 👏🏻 #Shakhtar | #UEL #ШахтарБешикташ pic.twitter.com/pDSLBk5Dw8
ГОЛ! 2:0 Элиас, 45+2 мин.
🅰️ Ювелірний асист Вінісіуса Тобіаса та завершення Кауана Еліаса ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2025
😍 ЦЕ 2:0 У КРАКОВІ! 🧡#Shakhtar | #UEL #ШахтарБешикташ pic.twitter.com/sDce5HF7zC
События матча
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