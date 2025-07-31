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Лига Европы
Проходит дальше Шахтер Донецк
31.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:2 2 : 0
Бешикташ
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Лига Европы
31 июля 2025, 22:56 | Обновлено 31 июля 2025, 23:01
4083
0

Шахтер – Бешикташ – 2:0. Квалификация Лиги Европы Q2. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча Q2 Лиги Европы 2025/26

31 июля 2025, 22:56 | Обновлено 31 июля 2025, 23:01
4083
0
Шахтер – Бешикташ – 2:0. Квалификация Лиги Европы Q2. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

31 июля прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Бешикташ.

Коллективы сыграли на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу горняков.

Подопечные Арды Турана выиграли противостояние с общим счетом 6:2 и в Q3 еврокубка поборются против греческого Панатинаикоса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2

Ответный матч. 31 июля

Шахтер (Украина) – Бешикташ (Турция) – 2:0 [первый поединок – 4:2]

Голы: Кевин, 11, Элиас, 45+2

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 1:0 Кевин, 11 мин.

ГОЛ! 2:0 Элиас, 45+2 мин.

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
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Шахтер Донецк Бешикташ Шахтер - Бешикташ видео голов и обзор Лига Европы Кевин (Шахтер) Кауан Элиас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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