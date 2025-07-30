Шахтер Донецк

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30 июля 2025, 16:28 | Обновлено 30 июля 2025, 16:34
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Шахтер – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Закрепить начатое в стамбульском поединке

30 июля 2025, 16:28 | Обновлено 30 июля 2025, 16:34
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0
Шахтер – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Коллаж Sport.ua

В последний день июля «Шахтер» проведет ответный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы против «Бешикташа». Матч начнется в 21.00 по киевскому времени в Кракове на городской арене имени Генрика Реймана.

Шахтер

В этот раз команда Арды Турана обошлась без контрольных матчей. «Шахтер» к ответному поединку против «Бешикташа» готовился в своей летней «резиденции» – в словенском городке Брдо.

Турецкий наставник «горняков» заметно снизил физические нагрузки на своих подопечных. И к первому, и ко второму поединку против «Бешикташа» дончане готовились в режиме каждодневных одноразовых тренировок.

Травмированных в команде нет.

«Горняки» к ответному поединку против «орлов» подходят в отличном расположении духа. И «виной» тому – не только уверенная выездная победа, но и качественная игра.

Тем не менее, Арда Туран акцентирует внимание на том, что ответный поединок для его подопечных начнется при счете 0:0. Также турецкий наставник отметил, что его подопечные в ответной игре выложатся на сто процентов.

В Краков, на ответную игру против «Бешикташа», делегация «Шахтера» отбыла за день до поединка.

Бешикташ

И стамбульская команда, и ее тренер после первого поединка против «Шахтера» подверглась резкой критике. И, нужно признать, критиковать действия подопечных Оле-Гунара Сульшера, да и его самого, было за что.

«Бешикташ» оказался не готовым к первому матчу против «оранжево-черных» ни физически, ни психологически. «Орлы» очень неудачно провели межсезонные сборы – лишь одна победа в четырех поединках.

В тех спаррингах стамбульская команда действовала на фоне серьезных физических нагрузок. Впрочем, в подобном ключе работал на тренировочных сборах и «Шахтер». Но если Турану удалось вовремя сбавить градус физической нагрузки, то его оппоненту – не удалось.

Не удалось до такой степени, что после матча все слышнее раздаются голоса об отставке Сульшера. Якобы норвежец может покинуть команду уже после ответной игры против «горняков», если не решит задачу по выходу в следующий раунд Лиги Европы.

Сам норвежский тренер ситуацию комментирует осторожно: он отдает должное силе украинской команды, но, вместе с тем, верит в камбэк. «Я не сомневаюсь, что в ответном поединке будет очень сложно. Но будет очень сложно не только для нас, но и для соперника. Но я и как игрок, и уже как тренер отыгрывал форы в два мяча. Если в ответной игре против «Шахтера» мы первыми забьем и возьмем ситуацию под свой контроль, то все возможно».

История противостояний

Предстоящий поединок будет лишь вторым официальным в истории клубов. В первом матче «Шахтер» одержал уверенную победу – 4:2.

Прогноз

Можно согласиться с Сульшером: ответный матч будет непростым для обеих команд.

Если говорить о «Шахтере», то, с одной стороны, преимущество в два мяча – довольно комфортное, но с другой – весьма шаткое: стоит оппоненту повести в счете, и от комфорта не останется и следа.

Посему в этой связи весьма интересно, какую модель игры изберет на ответный матч Туран. Не исключено, что турецкий наставник поставит на прагматизм. То есть, его команда будет играть вторым номером, полагаясь на быстрые контратаки.

Если «Шахтер» будет играть именно по таким лекалам, то не исключено, что на ответную игру с «орлами» украинская команда выйдет с двумя «волнорезами».

Также нельзя не учитывать и противоположный вариант: «Шахтер», как ни в чем не бывало, будет гнуть свою линию – атакующую, заточенную на контроль мяча.

Хотя в обоих случаях Арда Туран может произвести точечные изменения в стартовом составе.

Выбор тактики для Сульшера – фактически не предусматривает выбора. Для того, чтобы отыграться, команде нужно играть первым номером. И постараться побыстрее забить первой.

У «Бешикташа» есть, кому забивать. По первому поединку было видно, что с атакой у «орлов» все более-менее в порядке. Несмотря на то, что Абрахам пришел в «Бешикташ» лишь за несколько дней перед игрой против «Шахтера», он в неплохих кондициях. И наверняка Сульшер сделает ставку именно на этого форварда.

Но при этом стамбульцам нужно очень грамотно сыграть в обороне, которая явно не видится образцом надежности. Поэтому не исключено, что Сульшер поменяет кого-то из центрбеков.

Вполне может быть, что наставник «Бешикташа» проведет ротацию и фланговых игроков.

С учетом всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что ответная встреча действительно окажется более сложной для «Шахтера». Но, учитывая хорошую игровую форму дончан, скоростную игру в атаке, и, в то же время, явные проблемы в организации игры «орлов», можно сделать вывод, что именно «Шахтер» выйдет в следующий раунд Лиги Европы.

Наш прогноз – победа дончан 2:1.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Гомес, Бондаренко, Судаков, Алиссон, Кевин, Эгиналду

«Бешикташ»: Гюнок, Свенссон, Паулиста, Кокчу, Юрасек, Мариу, Тыкназ, Рашица, Силва, Фернандеш, Абрахам.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
31 июля 2025 -
21:00
Бешикташ
Победа Шахтера 2.05 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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