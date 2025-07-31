Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Команда Турана закрыла дуэль против именитого соперника в квалификации Лиги Европы
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига Европы УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.
«Шахтер» – «Бешикташ» - 2:0 (первый матч – 4:2)
Голы: Кевин, 12, Элиас, 45+2
Предупреждения: Педриньо да Силва, 60, Очеретько, 70, Винисиус, 71, Бондарь, 75, Алиссон, 90+2 – Тикназ, 15, Паулиста, 71, Топчу, 79
«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус (Гочолеишвили, 81) – Педриньо да Силва (Судаков, 64), Марлон (Бондаренко, 57), Очеретько – Кевин, Элиас (Траоре, 64), Алиссон (Невертон, 57).
«Бешикташ»: Гюнок – Топчу, Удуохай, Паулиста, Свенссон – Йылмаз (Бингел, 78), Тикназ (Хаджиахметович, 46) – Мучи (Юрасек, 87), Рафа, Мариу (Уйсал, 87) – Абрахам (Кылычсой, 64).
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Валенсия, Испания).
Стадион: «Краковии» им. Юзефа Пилсудского (Краков, Польша).
Удары (в створ): 8 (3) – 6 (3)
Угловые: 2 – 3
Оффсайды: 3 – 3.
ШАХТЕР - БЕШИКТАШ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 17°C
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Впевнений, що й Ігор вражений! А він же не вірив ні в перемогу з Ільвесом, потім писав що от Бешик точно винесе! Шахтар тепер підніметься в його котячих очах! 😸
Присвячуємо цю звитягу всім захисникам української Донеччини! ⚒️🇺🇦🇺🇦🇺🇦 😊
Общий счет–2:4
Туран провів величезний обсяг роботи. Але чи не форсував він підготовку, по 2-3 тренування на день? Чи вистачить пороху так грати восени?