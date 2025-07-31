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Лига Европы
Проходит дальше Шахтер Донецк
31.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:2 2 : 0
Бешикташ
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Лига Европы
31 июля 2025, 22:59 | Обновлено 31 июля 2025, 23:03
2143
66

Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове

Команда Турана закрыла дуэль против именитого соперника в квалификации Лиги Европы

31 июля 2025, 22:59 | Обновлено 31 июля 2025, 23:03
2143
66
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
ФК Шахтер

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.

«Шахтер» – «Бешикташ» - 2:0 (первый матч – 4:2)

Голы: Кевин, 12, Элиас, 45+2

Предупреждения: Педриньо да Силва, 60, Очеретько, 70, Винисиус, 71, Бондарь, 75, Алиссон, 90+2 – Тикназ, 15, Паулиста, 71, Топчу, 79

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус (Гочолеишвили, 81) – Педриньо да Силва (Судаков, 64), Марлон (Бондаренко, 57), Очеретько – Кевин, Элиас (Траоре, 64), Алиссон (Невертон, 57).

«Бешикташ»: Гюнок – Топчу, Удуохай, Паулиста, Свенссон – Йылмаз (Бингел, 78), Тикназ (Хаджиахметович, 46) – Мучи (Юрасек, 87), Рафа, Мариу (Уйсал, 87) – Абрахам (Кылычсой, 64).

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Валенсия, Испания).

Стадион: «Краковии» им. Юзефа Пилсудского (Краков, Польша).

Удары (в створ): 8 (3) – 6 (3)
Угловые: 2 – 3
Оффсайды: 3 – 3.

ШАХТЕР - БЕШИКТАШ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 67
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Pixelman
Шахтар досить солідно виглядає, всіх адекватних вболівальників з перемогою і з заліковиии балами в скарбничку України! Але як вболівальних ДК сподіваюсь, що бразильці будуть так викладатися тільки в єврокубках, в ЧУ хай бережуть сили 
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+5
Maks23
Красавцы!👍👍👍
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+3
Андрей⚒️
Шахтёр станет чемпионом УПЛ в этом сезоне
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+1
Singularis
Шахтёр опять впереди всех по баллам в общую копилку - вот что надо было указать.
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0
Олег Мандрівник
Очки в копилку уже хорошо. И в свою, и страны 
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0
Singularis
Надо было после "добил" написать, что Бешикташ - команда уровня Хамрун Спартанс.
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0
New Zealander
Хто ще не напився пивка, то приєднуйтесь під цим коментом
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0
Saltovka
Почему Дашка ушла из М-1925? Она неплохой спортивный тележурналист.
Ответить
0
Talya-Vi-Talya
🤩Блискуче, рідні кротики! 🧡🖤🎉🎉🎉
6-0 загризли фінських 🐈рисей, 6-2 збили стамбульських 🦅орлів! Нищимо всіх на шляху з тенісним рахунком! 🎾
Впевнений, що й Ігор вражений! А він же не вірив ні в перемогу з Ільвесом, потім писав що от Бешик точно винесе! Шахтар тепер підніметься в його котячих очах! 😸
Присвячуємо цю звитягу всім захисникам української Донеччини! ⚒️🇺🇦🇺🇦🇺🇦 😊
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0
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JASSM
Отомстили и взяли реванш общий счёт- 6:2 за плей-офф лиги конференций УЕФА 23/24. Динамо-Бешикташ
Общий счет–2:4
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-1
roman75zpr
Вот, оказывается, в чём ценность Турана... Он умеет работать с бразилами! А это - большое дело для нужных результатов!
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-1
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MaximusOne
Можна очікувати що ЩД виграє ЧУ цього сезону, якщо Динамо не зробить ніяких трансферів, і що загалом в нападі буде грати краще чим попередні сезони, в той же час в Лізі Європи ШД нічого видатного не доб'ється, так як центр захисту залишився той самий. Також засмучує відсутність українців в півзахисті і атаці, нажаль після вимушеної "українізації", ми скоріш за все більше не побачимо великого долучення і.закріплення молодих українських талантів в основі Шахтаря. 
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-2
SamojlovS
Шахтар з перемогою! І знову - з різницею в 2 м'ячі. 
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-2
Футболіст 123
Панатінаікос є можливість обіграти. Тут головне не допускати помилок, які були зроблені Дніпром-1, що вже розпався)
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-2
Футболіст 123
Браво, Шахтар, браво, Гірники! Ми по-справжньому розбили турецький клуб і тепер ми у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи! Удачі Шахтарю вийти в ЛЕ! Браво, Шахта!
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-2
New Zealander
Браво Шахтар!!! Черговий неперевершений та приголомшливий результат. 
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-2
Показать Скрыть 2 ответа
turist86
Браво! 
Туран провів величезний обсяг роботи. Але чи не форсував він підготовку, по 2-3 тренування на день? Чи вистачить пороху так грати восени?
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-2
Saltovka
А где Денисов? Почему он не в студии??
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
Saltovka
Хорошо что Бешикташ попался флагману украинского футбола, а не слабой динаме. Бешикташ растоптал бы динаму, как слон китайца в чайной лавке.
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-3
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C.Пеклов
Молодці!Йще й очко!Треба відриватися в табл коеф уєфа від безпрапорних.
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-3
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