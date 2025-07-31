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Лига Европы
Шахтер Донецк
31.07.2025 21:00 - : -
Бешикташ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
31 июля 2025, 00:33 | Обновлено 31 июля 2025, 00:34
72
0

Шахтер – Бешикташ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка квалификации Лиги Европы УЕФА

31 июля 2025, 00:33 | Обновлено 31 июля 2025, 00:34
72
0
Шахтер – Бешикташ. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 31-го июля, состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и стамбульский «Бешикташ». Матч пройдет в Кракове (Польша), на поле стадиона «Краковии» им. Юзефа Пилсудского, начало в 21:00.

Команда Арды Турана неделю назад победили в красивом стиле на чужом поле (4:2). Принципиальная для нового наставника история. Но что такое перевес в два мяча, когда у соперников еще есть игра в запасе, а на кону судьба их главного тренера? Ожидается очередное сложное противостояние для «Шахтера». А тем временем возможный следующий соперник уже известен.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Бешикташ», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
31 июля 2025 -
21:00
Бешикташ
Победа Шахтера 2.05 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Бешикташ Шахтер Донецк Шахтер - Бешикташ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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