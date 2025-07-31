Шахтер Донецк

В четверг, 31-го июля, состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и стамбульский «Бешикташ». Матч пройдет в Кракове (Польша), на поле стадиона «Краковии» им. Юзефа Пилсудского, начало в 21:00.

Команда Арды Турана неделю назад победили в красивом стиле на чужом поле (4:2). Принципиальная для нового наставника история. Но что такое перевес в два мяча, когда у соперников еще есть игра в запасе, а на кону судьба их главного тренера? Ожидается очередное сложное противостояние для «Шахтера». А тем временем возможный следующий соперник уже известен.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Бешикташ», за которой можно следить в украинской версии сайта.