Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фантастические цифры. Статистика Месси и Роналду в период с 2007 по 2019 го
Другие новости
28 июля 2025, 23:04 |
187
0

Фантастические цифры. Статистика Месси и Роналду в период с 2007 по 2019 го

Аргентинец и португалец не имели равных в период своего прайма

28 июля 2025, 23:04 |
187
0
Фантастические цифры. Статистика Месси и Роналду в период с 2007 по 2019 го
Getty Images/Global Images Ukraine

За период с 2007 по 2019 год аргентинский и португальский нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду продемонстрировали невероятную результативность и стабильность.

Месси достиг этих показателей в составе «Барселоны», а Роналду – выступая за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

Аргентинец имеет преимущество по всем показателям, кроме количества реализованных пенальти (87 против 114).

Статистика Лионеля Месси на клубном уровне в период с 2007 по 2019 год

  • Матчей – 782
  • Голов – 673
  • Ассистов – 275
  • Реализованных штрафных – 52
  • Реализованных пенальти – 87

Статистика Криштиану Роналду на клубном уровне в период с 2007 по 2019 год

  • Матчей – 753
  • Голов – 653
  • Ассистов – 175
  • Реализованных штрафных – 51
  • Реализованных пенальти – 114

По теме:
Пеп ГВАРДИОЛА: «Все кончено навсегда – это конец»
Кто с 2009 года провел лучший сезон по успешным попыткам дриблинга?
Роналду – четвертый. Лидеры по голам в плей-офф международных турниров
Лионель Месси Криштиану Роналду статистика Реал Мадрид Барселона Ювентус Манчестер Юнайтед
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Бокс | 28 июля 2025, 02:48 3
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Как он, черт возьми, выехал на бой Усика?»

Артем прокомментировал то, что Денис Бойко посетил поединок

ВИДЕО. Шахтер отправил мистеру Луческу большой подарок
Футбол | 28 июля 2025, 18:33 11
ВИДЕО. Шахтер отправил мистеру Луческу большой подарок
ВИДЕО. Шахтер отправил мистеру Луческу большой подарок

Румынский наставник будет праздновать 80-летие

Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Футбол | 28.07.2025, 09:33
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Бокс | 28.07.2025, 03:43
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Известно, сколько раз Усик попал в голову Дюбуа в реванше
Динамо получило официальное предложение от известного клуба по Михавко
Футбол | 28.07.2025, 21:23
Динамо получило официальное предложение от известного клуба по Михавко
Динамо получило официальное предложение от известного клуба по Михавко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
27.07.2025, 17:41 84
Футбол
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
УСИК: «Эта страна второй дом для меня. Я очень благодарен ей»
28.07.2025, 03:07
Бокс
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
Кривцов нашел команду после ухода из Интер Майами. Вернулся в Украину
27.07.2025, 11:41 5
Футбол
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
28.07.2025, 05:02 2
Футбол
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
26.07.2025, 19:42 1
Бокс
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
27.07.2025, 12:44 8
Футбол
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
Климас объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком в пятом раунде
28.07.2025, 08:18
Бокс
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем