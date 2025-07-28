Фантастические цифры. Статистика Месси и Роналду в период с 2007 по 2019 го

За период с 2007 по 2019 год аргентинский и португальский нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду продемонстрировали невероятную результативность и стабильность.

Месси достиг этих показателей в составе «Барселоны», а Роналду – выступая за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

Аргентинец имеет преимущество по всем показателям, кроме количества реализованных пенальти (87 против 114).

Статистика Лионеля Месси на клубном уровне в период с 2007 по 2019 год

Матчей – 782

Голов – 673

Ассистов – 275

Реализованных штрафных – 52

Реализованных пенальти – 87

Статистика Криштиану Роналду на клубном уровне в период с 2007 по 2019 год