Фантастические цифры. Статистика Месси и Роналду в период с 2007 по 2019 го
Аргентинец и португалец не имели равных в период своего прайма
За период с 2007 по 2019 год аргентинский и португальский нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду продемонстрировали невероятную результативность и стабильность.
Месси достиг этих показателей в составе «Барселоны», а Роналду – выступая за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».
Аргентинец имеет преимущество по всем показателям, кроме количества реализованных пенальти (87 против 114).
Статистика Лионеля Месси на клубном уровне в период с 2007 по 2019 год
- Матчей – 782
- Голов – 673
- Ассистов – 275
- Реализованных штрафных – 52
- Реализованных пенальти – 87
Статистика Криштиану Роналду на клубном уровне в период с 2007 по 2019 год
- Матчей – 753
- Голов – 653
- Ассистов – 175
- Реализованных штрафных – 51
- Реализованных пенальти – 114
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