Челси ведет переговоры сразу по 2 нидерландским футболистам
Внимание английского гранда привлекают Хави Симонс и Йоррел Хато
Лондонский «Челси» интересуется защитником амстердамского «Аякса» Йоррелом Хато и полузащитником «РБ Лейпциг» Хави Симонсом, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, английский гранд ведет переговоры по обоим футболистам. С Хато клуб уже достиг соглашения, переговоры с немецким клубом по Симонсу продолжаются, обсуждается вопрос формата сделки.
В прошедшем сезоне Йоррел Хато провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Хави Симонс провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» нацелился на еще 1 футболиста Челси.
🚨🇳🇱 Chelsea mantain total confidence to sign both Jorrel Hato and Xavi Simons.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2025
Negotiations continue this week with Ajax after total agreement with Hato last week, deal close.
Xavi Simons wants Chelsea and talks with RB Leipzig on the fee/structure of the deal are ongoing. pic.twitter.com/3gIxag4mbQ
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