Челси ведет переговоры сразу по 2 нидерландским футболистам

Лондонский «Челси» интересуется защитником амстердамского «Аякса» Йоррелом Хато и полузащитником «РБ Лейпциг» Хави Симонсом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский гранд ведет переговоры по обоим футболистам. С Хато клуб уже достиг соглашения, переговоры с немецким клубом по Симонсу продолжаются, обсуждается вопрос формата сделки.

В прошедшем сезоне Йоррел Хато провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Хави Симонс провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» нацелился на еще 1 футболиста Челси.

🚨🇳🇱 Chelsea mantain total confidence to sign both Jorrel Hato and Xavi Simons.



Negotiations continue this week with Ajax after total agreement with Hato last week, deal close.



Xavi Simons wants Chelsea and talks with RB Leipzig on the fee/structure of the deal are ongoing. pic.twitter.com/3gIxag4mbQ