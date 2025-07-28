Челси ведет переговоры сразу по 2 нидерландским футболистам

Лондонский «Челси» интересуется защитником амстердамского «Аякса» Йоррелом Хато и полузащитником «РБ Лейпциг» Хави Симонсом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский гранд ведет переговоры по обоим футболистам. С Хато клуб уже достиг соглашения, переговоры с немецким клубом по Симонсу продолжаются, обсуждается вопрос формата сделки.

В прошедшем сезоне Йоррел Хато провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Хави Симонс провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» нацелился на еще 1 футболиста Челси.