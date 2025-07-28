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Англия
28 июля 2025, 12:50 |
559
0

Челси ведет переговоры сразу по 2 нидерландским футболистам

Внимание английского гранда привлекают Хави Симонс и Йоррел Хато

28 июля 2025, 12:50 |
559
0
Челси ведет переговоры сразу по 2 нидерландским футболистам
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Лондонский «Челси» интересуется защитником амстердамского «Аякса» Йоррелом Хато и полузащитником «РБ Лейпциг» Хави Симонсом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, английский гранд ведет переговоры по обоим футболистам. С Хато клуб уже достиг соглашения, переговоры с немецким клубом по Симонсу продолжаются, обсуждается вопрос формата сделки.

В прошедшем сезоне Йоррел Хато провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Хави Симонс провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» нацелился на еще 1 футболиста Челси.

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Йоррел Хато Хави Симонс Челси РБ Лейпциг Аякс трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги чемпионат Нидерландов по футболу Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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