Отказаться будет сложно. Аль-Наср нацелился на еще 1 футболиста Челси

Испанский защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья привлекает внимание «Аль-Насра», сообщает Marca.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии готовит предложение по 27-летнему футболисту. Точные цифры оффера неизвестны, но сообщается, что от него «будет сложно отказаться». Сам испанец при этом настроен остаться в Английской Премьер-лиге.

В прошедшем сезоне Марк Кукурелья провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что лучший игрок сборной Украины может перейти в «Челси».