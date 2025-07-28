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  4. Отказаться будет сложно. Аль-Наср нацелился на еще 1 футболиста Челси
Саудовская Аравия
28 июля 2025, 08:30 |
774
0

Отказаться будет сложно. Аль-Наср нацелился на еще 1 футболиста Челси

Марк Кукурелья привлекает вниание клуба из Саудовской Аравии

28 июля 2025, 08:30 |
774
0
Отказаться будет сложно. Аль-Наср нацелился на еще 1 футболиста Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Испанский защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья привлекает внимание «Аль-Насра», сообщает Marca.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии готовит предложение по 27-летнему футболисту. Точные цифры оффера неизвестны, но сообщается, что от него «будет сложно отказаться». Сам испанец при этом настроен остаться в Английской Премьер-лиге.

В прошедшем сезоне Марк Кукурелья провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что лучший игрок сборной Украины может перейти в «Челси».

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Марк Кукурелья чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы АПЛ Челси
Даниил Кирияка Источник: Marca
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