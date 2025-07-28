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Англия
28 июля 2025, 05:02 |
156
0

Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси

Илья Забарный заинтересовал лондонцев

28 июля 2025, 05:02 |
156
0
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации источника, на фоне проблемных переговоров с «ПСЖ», победитель чемпионата мира «Челси» начал рассматривать возможность покупки Ильи Забарного. Лондонцы готовы предложить Илье игру в старте и участие в Лиге чемпионов.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне и сделал один ассист. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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трансферы Борнмут трансферы АПЛ Илья Забарный Челси
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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