Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Илья Забарный заинтересовал лондонцев
22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.
По информации источника, на фоне проблемных переговоров с «ПСЖ», победитель чемпионата мира «Челси» начал рассматривать возможность покупки Ильи Забарного. Лондонцы готовы предложить Илье игру в старте и участие в Лиге чемпионов.
УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне и сделал один ассист. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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