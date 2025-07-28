ВИДЕО. Месси и Антонела впечатлили своим появлением на концерте Coldplay
Лионель Месси вместе с женой и детьми посетил концерт Coldplay
На концерте Coldplay «Music of the Spheres» в Майами 27 июля Лионель Месси и его жена Антонела Рокуццо попали в объектив Kiss Cam — и этот момент быстро стал вирусным в соцсетях.
На видео пара стоит рядом, вероятно, в VIP-ложе. Месси улыбается и машет рукой, Антонела — сдержанно улыбается рядом.
Пара не целуется и больше никак не взаимодействует с камерой.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Когда они появляются на экране, стадион взрывается скандированием: «Месси! Месси! Месси!». Атмосфера на мгновение превращается из концертной в спортивную. Солист группы Крис Мартин обращается к ним со сцены:
«О, Лео, мой прекрасный брат. Ты и твоя жена выглядите потрясающе. Спасибо, что пришли на наш концерт. Спортсмен номер один всех времён».
Появление пары привлекло внимание своей простотой и харизмой.
Это стало одним из самых обсуждаемых моментов вечера, объединив спортивную суперзвезду и масштабное музыкальное событие.
Примечательно, что Месси появился на концерте во время дисквалификации на одну игру (против «Цинциннати»), наложенной MLS за пропуск Матча всех звёзд.
Coldplay x Messi— Daniel Solana (@DiceElDani) July 28, 2025
No words, no interviews — just greatness.#Messi #Coldplay #GOAT #InterMiami #ASkyFullOfStars pic.twitter.com/zjm8HKZRWD
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналист Маттео Моретти сообщил последние новости о возможном трансфере украинского форварда
В Риме готовы продать украинского нападающего