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28 июля 2025, 12:10 |
358
0

ВИДЕО. Месси и Антонела впечатлили своим появлением на концерте Coldplay

Лионель Месси вместе с женой и детьми посетил концерт Coldplay

28 июля 2025, 12:10 |
358
0
ВИДЕО. Месси и Антонела впечатлили своим появлением на концерте Coldplay
Instagram. Лионель Месси и Антонела Роккуццо

На концерте Coldplay «Music of the Spheres» в Майами 27 июля Лионель Месси и его жена Антонела Рокуццо попали в объектив Kiss Cam — и этот момент быстро стал вирусным в соцсетях.

На видео пара стоит рядом, вероятно, в VIP-ложе. Месси улыбается и машет рукой, Антонела — сдержанно улыбается рядом.

Пара не целуется и больше никак не взаимодействует с камерой.

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Когда они появляются на экране, стадион взрывается скандированием: «Месси! Месси! Месси!». Атмосфера на мгновение превращается из концертной в спортивную. Солист группы Крис Мартин обращается к ним со сцены:

«О, Лео, мой прекрасный брат. Ты и твоя жена выглядите потрясающе. Спасибо, что пришли на наш концерт. Спортсмен номер один всех времён».

Появление пары привлекло внимание своей простотой и харизмой.

Это стало одним из самых обсуждаемых моментов вечера, объединив спортивную суперзвезду и масштабное музыкальное событие.

Примечательно, что Месси появился на концерте во время дисквалификации на одну игру (против «Цинциннати»), наложенной MLS за пропуск Матча всех звёзд.

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фото lifestyle Лионель Месси Антонела Роккуццо Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Максим Лапченко Источник: Instagram
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