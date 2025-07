ОФИЦИАЛЬНО. На заработки. Экс-игрок сборной Франции уехал в Катар

32-летний центральный полузащитник «Лиона» Жордан Верету официально перешел в катарский клуб «Аль-Араби».

В новой команде Жордан будет выступать под 21-м номером. Контракт с «Аль-Араби» был подписан на два года.

По информации портала Transfermarkt, Верету обошелся катарскому клубу в 500 тысяч евро.

В начале осени 2024 года «Лион» приобрел Жордана из «Марселя». В течение сезона Верету сыграл 38 матчей за клуб, в которых оформил два гола и одну голевую передачу.

В своей карьере Жордан представлял цвета «Ромы», «Фиорентины», «Астон Виллы», «Сент-Этьена» и «Нанта».

На счету полузащитника шесть матчей в составе сборной Франции, с которой футболист стал победителем Лиги наций.

تعاقدت إدارة النادي العربي مع اللاعب الفرنسي جوردان فيرتوت لمدة موسمين ✍🏼



مرحبًا بـك في نادي الشعب !🔴⚪️



Al Arabi Sports Club is pleased to announce the signing of French midfielder Jordan Veretout on a two-year contract ✍🏼 #العربي | #فيرتوت_عرباوي pic.twitter.com/NlArjMJTIy