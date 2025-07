Товарищеский матч Манчестер Юнайтед собрал больше зрителей, чем финал КЧМ

В матче летней серии АПЛ, который прошел в Ист-Резерфорде, «Манчестер Юнайтед» одолел «Вест Хэм» со счетом 2:1.

Португалец Бруну Фернандеш оформил дубль за победителей, тогда как единственный гол соперников на счету англичанина Джаррода Боуэна.

Интересным фактом оказалась посещаемость матча – 82 566 болельщиков. Это больше, чем было на любом матче клубного чемпионата мира, включая финал, который состоялся на том же стадионе (81 118 зрителей в финальном поединке клубного чемпионата мира «Челси» – «ПСЖ» в Ист-Резерфорде).

Man United’s friendly vs West Ham pulled 82,566 fans, making it the biggest football crowd in the US this year.



That's more than the Club World Cup final attendance of 81,118 😳 pic.twitter.com/mi69LW7AO9