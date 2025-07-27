Товарищеский матч Манчестер Юнайтед собрал больше зрителей, чем финал КЧМ

В матче летней серии АПЛ, который прошел в Ист-Резерфорде, «Манчестер Юнайтед» одолел «Вест Хэм» со счетом 2:1.

Португалец Бруну Фернандеш оформил дубль за победителей, тогда как единственный гол соперников на счету англичанина Джаррода Боуэна.

Интересным фактом оказалась посещаемость матча – 82 566 болельщиков. Это больше, чем было на любом матче клубного чемпионата мира, включая финал, который состоялся на том же стадионе (81 118 зрителей в финальном поединке клубного чемпионата мира «Челси» – «ПСЖ» в Ист-Резерфорде).