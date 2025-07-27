Товарищеский матч Манчестер Юнайтед собрал больше зрителей, чем финал КЧМ
Ни один матч клубного чемпионата мира не собирал такого количества болельщиков
В матче летней серии АПЛ, который прошел в Ист-Резерфорде, «Манчестер Юнайтед» одолел «Вест Хэм» со счетом 2:1.
Португалец Бруну Фернандеш оформил дубль за победителей, тогда как единственный гол соперников на счету англичанина Джаррода Боуэна.
Интересным фактом оказалась посещаемость матча – 82 566 болельщиков. Это больше, чем было на любом матче клубного чемпионата мира, включая финал, который состоялся на том же стадионе (81 118 зрителей в финальном поединке клубного чемпионата мира «Челси» – «ПСЖ» в Ист-Резерфорде).
Man United’s friendly vs West Ham pulled 82,566 fans, making it the biggest football crowd in the US this year.— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 27, 2025
That's more than the Club World Cup final attendance of 81,118 😳 pic.twitter.com/mi69LW7AO9
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п.с.
теперь не бум проводить Мундиали или не стоило бы ...? так не увидел бы Мир Марадону, Бразилию-Францию времён Роналдо-Зидана-Анри-Диньо ... прочие 1-0 в финалах Германий Аргентин