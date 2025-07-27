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  4. Товарищеский матч Манчестер Юнайтед собрал больше зрителей, чем финал КЧМ
Англия
27 июля 2025, 16:16 |
639
4

Товарищеский матч Манчестер Юнайтед собрал больше зрителей, чем финал КЧМ

Ни один матч клубного чемпионата мира не собирал такого количества болельщиков

27 июля 2025, 16:16 |
639
4
Товарищеский матч Манчестер Юнайтед собрал больше зрителей, чем финал КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче летней серии АПЛ, который прошел в Ист-Резерфорде, «Манчестер Юнайтед» одолел «Вест Хэм» со счетом 2:1.

Португалец Бруну Фернандеш оформил дубль за победителей, тогда как единственный гол соперников на счету англичанина Джаррода Боуэна.

Интересным фактом оказалась посещаемость матча – 82 566 болельщиков. Это больше, чем было на любом матче клубного чемпионата мира, включая финал, который состоялся на том же стадионе (81 118 зрителей в финальном поединке клубного чемпионата мира «Челси» – «ПСЖ» в Ист-Резерфорде).

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Манчестер Юнайтед Вест Хэм болельщики статистика Челси - ПСЖ Манчестер Юнайтед - Вест Хэм клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 4
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WildeKater
Тут ще питання в тому скільки глядачів на стадіоні вміщається))
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GroundUnder
Товарищеские матчи и раньше собирали больше, чем финалы Чемпионатов Мира сборных
п.с.
теперь не бум проводить Мундиали или не стоило бы ...? так не увидел бы Мир Марадону, Бразилию-Францию времён Роналдо-Зидана-Анри-Диньо ... прочие 1-0 в финалах Германий Аргентин
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