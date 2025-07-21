ОФИЦИАЛЬНО. Наполи переманил к себе защитника из другого клуба Серии А
Сэм Бекема из «Болоньи» пошел к победителю Серии А
Действующий победитель Серии А, «Наполи», официально сообщил о подписании 26-летнего центрального защитника «Болоньи» Сэма Бекемы.
По информации статистического портала Transfermarkt, футболист обошелся «Наполи» в 31 миллион евро. Контракт между Сэмом и новым клубом был подписан на пять лет.
В течение предыдущих двух сезонов Бекема представлял цвета «Болоньи», за который отыграл 80 поединков. На счету защитника два забитых мяча, три ассиста. Вместе с клубом в сезоне 2024/25 Сэм выиграл Кубок Италии.
Ранее сообщалось, что «Наполи» арендовал нападающего из другого клуба Серии А.
Sam is proud to be one of us! ✨— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 20, 2025
💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeBeukema pic.twitter.com/HWAJL7nlL2
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