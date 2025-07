ОФИЦИАЛЬНО. Наполи переманил к себе защитника из другого клуба Серии А

Действующий победитель Серии А, «Наполи», официально сообщил о подписании 26-летнего центрального защитника «Болоньи» Сэма Бекемы.

По информации статистического портала Transfermarkt, футболист обошелся «Наполи» в 31 миллион евро. Контракт между Сэмом и новым клубом был подписан на пять лет.

В течение предыдущих двух сезонов Бекема представлял цвета «Болоньи», за который отыграл 80 поединков. На счету защитника два забитых мяча, три ассиста. Вместе с клубом в сезоне 2024/25 Сэм выиграл Кубок Италии.

Ранее сообщалось, что «Наполи» арендовал нападающего из другого клуба Серии А.

