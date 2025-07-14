Мареска обошел Артету по количеству выигранных титулов с лондонскими клубам

Лондонский «Челси» под руководством Энцо Марески обыграл в финале КЧМ «ПСЖ». Итальянский тренер обошел менеджера «Арсенала» Микеля Артету количеством «больших» трофеев, добытых с лондонскими клубами (2 – 1).

13 июля состоялся финальный матч Клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ». Поединок завершился разгромной победой «пенсионеров» со счетом 3:0.

В составе «Челси» Мареска получил Лигу Конференции и Клубный чемпионат мира, тогда как Артета выиграл с «Арсеналом» только Кубок Англии. Стоит отметить, что для итальянца это первый сезон во главе лондонского клуба, зато Артета возглавляет «канониров» почти шесть лет.