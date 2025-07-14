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  4. Мареска обошел Артету по количеству выигранных титулов с лондонскими клубам
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 13:13 | Обновлено 14 июля 2025, 13:14
293
0

Мареска обошел Артету по количеству выигранных титулов с лондонскими клубам

«Пенсионеры» разгромили «ПСЖ» в финале КЧМ

14 июля 2025, 13:13 | Обновлено 14 июля 2025, 13:14
293
0
Мареска обошел Артету по количеству выигранных титулов с лондонскими клубам
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Лондонский «Челси» под руководством Энцо Марески обыграл в финале КЧМ «ПСЖ». Итальянский тренер обошел менеджера «Арсенала» Микеля Артету количеством «больших» трофеев, добытых с лондонскими клубами (2 – 1).

13 июля состоялся финальный матч Клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ». Поединок завершился разгромной победой «пенсионеров» со счетом 3:0.

В составе «Челси» Мареска получил Лигу Конференции и Клубный чемпионат мира, тогда как Артета выиграл с «Арсеналом» только Кубок Англии. Стоит отметить, что для итальянца это первый сезон во главе лондонского клуба, зато Артета возглавляет «канониров» почти шесть лет.

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статистика клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Энцо Мареска Микель Артета
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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