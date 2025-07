Мареска обошел Артету по количеству выигранных титулов с лондонскими клубам

Лондонский «Челси» под руководством Энцо Марески обыграл в финале КЧМ «ПСЖ». Итальянский тренер обошел менеджера «Арсенала» Микеля Артету количеством «больших» трофеев, добытых с лондонскими клубами (2 – 1).

13 июля состоялся финальный матч Клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ». Поединок завершился разгромной победой «пенсионеров» со счетом 3:0.

В составе «Челси» Мареска получил Лигу Конференции и Клубный чемпионат мира, тогда как Артета выиграл с «Арсеналом» только Кубок Англии. Стоит отметить, что для итальянца это первый сезон во главе лондонского клуба, зато Артета возглавляет «канониров» почти шесть лет.

Enzo Maresca has won more trophies in his first season with Chelsea than Mikel Arteta has in almost six years in charge of Arsenal. 🏆#FIFACWC #CHEPSG pic.twitter.com/5nnOnUf3wd