ОФИЦИАЛЬНО. Бывший вратарь ПСЖ нашел новый клуб в Саудовской Аравии

Участник чемпионата Саудовской Аравии по футболу, клуб «Неом», официально объявил о трансфере польского вратаря Марцина Булки из «Ниццы».

По информации портала Transfermarkt, голкипер обошелся «Неому» в 15 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

На протяжении трех последних сезонов Марцин представлял цвета французской «Ниццы». На счету голкипера 89 поединков, из которых в 30-ти матчах Булка отыграл на ноль.

Еще в 2019 году Булко стал игроком ПСЖ, однако вратарь не получил возможности проявить себя, поскольку почти все время находился в арендах. В результате за ПСЖ голкипер сыграл всего два матча.

Ранее сообщалось, что новым тренером «Неома» стал известный наставник Кристоф Галтье.

من الملاعب الأوروبية إلى أرض المستقبل 🧤



مــرحبــًا بك بولكا 👋#نادي_نيوم_الرياضي



From Poland to NEOM 🧤



Welcome, Bulka 👋#NEOMSportsClub pic.twitter.com/l5MGEthzAc