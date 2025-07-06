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Саудовская Аравия
06 июля 2025, 12:37 | Обновлено 06 июля 2025, 12:41
362
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер ПСЖ будет работать в клубе из Саудовской Аравии

Кристоф Галтье продолжит карьеру в «Неоме»

06 июля 2025, 12:37 | Обновлено 06 июля 2025, 12:41
362
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер ПСЖ будет работать в клубе из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

58-летний французский специалист Кристоф Галтье стал новым тренером клуба «Неом» из Саудовской Аравии.

Специалист заключил контракт с коллективом на два сезона – до лета 2027 года.

В течение последних двух сезонов Кристоф возглавлял катарскую команду «Аль-Духаиль», с которой выиграл Кубок звезд Катара.

Кристоф известен болельщикам благодаря своей работе во французском ПСЖ. Хотя специалист находился в клубе всего один сезон, однако вместе с ПСЖ Галтье удалось взять два трофея.

Напомним, что недавно к «Неому» присоединился известный французский форвард Александр Ляказетт.

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Кристоф Галтье чемпионат Саудовской Аравии по футболу назначение тренера
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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