ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер ПСЖ будет работать в клубе из Саудовской Аравии

58-летний французский специалист Кристоф Галтье стал новым тренером клуба «Неом» из Саудовской Аравии.

Специалист заключил контракт с коллективом на два сезона – до лета 2027 года.

В течение последних двух сезонов Кристоф возглавлял катарскую команду «Аль-Духаиль», с которой выиграл Кубок звезд Катара.

Кристоф известен болельщикам благодаря своей работе во французском ПСЖ. Хотя специалист находился в клубе всего один сезон, однако вместе с ПСЖ Галтье удалось взять два трофея.

Напомним, что недавно к «Неому» присоединился известный французский форвард Александр Ляказетт.