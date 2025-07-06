ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер ПСЖ будет работать в клубе из Саудовской Аравии
Кристоф Галтье продолжит карьеру в «Неоме»
58-летний французский специалист Кристоф Галтье стал новым тренером клуба «Неом» из Саудовской Аравии.
Специалист заключил контракт с коллективом на два сезона – до лета 2027 года.
В течение последних двух сезонов Кристоф возглавлял катарскую команду «Аль-Духаиль», с которой выиграл Кубок звезд Катара.
Кристоф известен болельщикам благодаря своей работе во французском ПСЖ. Хотя специалист находился в клубе всего один сезон, однако вместе с ПСЖ Галтье удалось взять два трофея.
Напомним, что недавно к «Неому» присоединился известный французский форвард Александр Ляказетт.
مرحبًا بك غالتييه 👋#نادي_نيوم_الرياضي— نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) July 5, 2025
Welcome, Galtier 👋#NEOMSportsClub pic.twitter.com/zvZ8NqcJXL
أزرق نيوم... بداية عهدٍ جديد 🧢— نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) July 5, 2025
#نادي_نيوم_الرياضي
Here to lead 🧢#NEOMSportsClub pic.twitter.com/YPZhMDmuw4
كريستوف غالتييه ✨— نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) July 5, 2025
مسيرة مميزة، وتاريخ كبير 🔝#نادي_نيوم_الرياضي
Christophe Galtier ✨
Elite experience. Proven legacy 🔝#NEOMSportsClub pic.twitter.com/WdaaW9Pr63
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