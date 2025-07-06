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Англия
06 июля 2025, 12:58 | Обновлено 06 июля 2025, 13:02
526
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сделка завершалась. Эвертон принял решение по защитнику

32-летний Майкл Кин решил остаться в структуре клуба и подписал новый договор

06 июля 2025, 12:58 | Обновлено 06 июля 2025, 13:02
526
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сделка завершалась. Эвертон принял решение по защитнику
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Кин

Центральный защитник Майкл Кин официально принял решение остаться в английском клубе «Эвертон».

По информации пресс-службы, 32-летний футболист подписал новое соглашение с «ирисками» еще на один сезон.

«Я люблю «Эвертон» и с первого дня, как присоединился к клубу, невероятно горжусь тем, что играю здесь, поэтому очень рад продлить свое пребывание.

Менеджер хочет иметь конкурентоспособную команду, и я до сих пор чувствую, что могу много дать «Эвертону».

Мы пережили сложные годы, но нас ждет захватывающее будущее – как для нас, игроков, так и для наших невероятных болельщиков.

У нас будет новый стадион мирового уровня, а наша форма под руководством тренера прошлого сезона показала, что есть немало причин для оптимизма. Я с нетерпением жду, чтобы быть частью этого», – сказал Кин.

Майкл представляет цвета «Эвертона» с лета 2017 года. На счету центрального защитника 230 сыгранных матчей, 16 голов и 10 результативных передач.

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Майкл Кин Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Эвертон
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