ОФИЦИАЛЬНО. Сделка завершалась. Эвертон принял решение по защитнику

Центральный защитник Майкл Кин официально принял решение остаться в английском клубе «Эвертон».

По информации пресс-службы, 32-летний футболист подписал новое соглашение с «ирисками» еще на один сезон.

«Я люблю «Эвертон» и с первого дня, как присоединился к клубу, невероятно горжусь тем, что играю здесь, поэтому очень рад продлить свое пребывание.

Менеджер хочет иметь конкурентоспособную команду, и я до сих пор чувствую, что могу много дать «Эвертону».

Мы пережили сложные годы, но нас ждет захватывающее будущее – как для нас, игроков, так и для наших невероятных болельщиков.

У нас будет новый стадион мирового уровня, а наша форма под руководством тренера прошлого сезона показала, что есть немало причин для оптимизма. Я с нетерпением жду, чтобы быть частью этого», – сказал Кин.

Майкл представляет цвета «Эвертона» с лета 2017 года. На счету центрального защитника 230 сыгранных матчей, 16 голов и 10 результативных передач.

Michael Keane has signed a new one-year contract until the end of June 2026. ✍️