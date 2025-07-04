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  4. Гарет Бэйл намерен приобрести Кардифф. Есть предложение
Англия
04 июля 2025, 22:35 |
268
0

Гарет Бэйл намерен приобрести Кардифф. Есть предложение

Футболист из Уэльса хочет приобрести футбольный клуб

04 июля 2025, 22:35 |
268
0
Гарет Бэйл намерен приобрести Кардифф. Есть предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Экс-игрок «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл намерен приобрести футбольный клуб «Кардифф», сообщает Marca.

По информации источника, экс-футболист возглавляет консорциум, который сделал предложение в размере 46 миллионов евро за футбольный клуб из одноименного города.

«Мы заинтересованы в «Кардиффе». Это клуб моего родного города, где я вырос. Там играл мой дядя Крис Пайк. Быть частью владельческой группы — это мечта. Я хотел бы помочь клубу развиваться и вернуть его в Премьер-лигу, где ему и место», — заявил Бэйл.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Арсенала» нашел новый клуб.

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Гарет Бэйл Кардифф Сити чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Marca
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