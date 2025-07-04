Гарет Бэйл намерен приобрести Кардифф. Есть предложение
Футболист из Уэльса хочет приобрести футбольный клуб
Экс-игрок «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл намерен приобрести футбольный клуб «Кардифф», сообщает Marca.
По информации источника, экс-футболист возглавляет консорциум, который сделал предложение в размере 46 миллионов евро за футбольный клуб из одноименного города.
«Мы заинтересованы в «Кардиффе». Это клуб моего родного города, где я вырос. Там играл мой дядя Крис Пайк. Быть частью владельческой группы — это мечта. Я хотел бы помочь клубу развиваться и вернуть его в Премьер-лигу, где ему и место», — заявил Бэйл.
Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Арсенала» нашел новый клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский футболист может продолжить карьеру в Милане
Артем выделил Валентина Белькевича