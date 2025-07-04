ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Арсенала нашел новый клуб. Он – часть проклятия
Аарон Рэмзи перебрался в мексиканский клуб «Пумас»
Бывший игрок лондонского «Арсенала» и туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи присоединился к мексиканской команде «Пумас».
Известный футболист перешел в клуб на правах свободного агента. Информация по детали сделки отсутствует.
Аарон стал первым футболистом из Великобритании, который стал частью коллектива «Пумас».
Последние два года Рэмзи находился в составе команды «Кардифф». За это время полузащитник отыграл 52 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три ассиста.
Интересно, что среди футбольных фанатов Аарона Рэмзи нередко называют «проклятым игроком». Некоторые болельщики даже создали целую теорию заговора вокруг личности полузащитника.
Мистика вокруг Рэмзи заключается в том, что после его голов в составе клуба или сборной в тот же или следующий день якобы умирает какая-то известная личность.
Фанаты обращали внимание на такие совпадения: после того как полузащитник поражал ворота соперника, из жизни уходили такие знаменитости, как Стив Джобс, Уитни Хьюстон, Робин Уильямс.
По мнению сторонников этой теории, последней «жертвой» Рэмзи стал Папа Франциск – ведь всего за два дня до его смерти Аарон был назначен главным тренером «Кардиффа».
Bienvenido, @aaronramsey 🐾⚽️— PUMAS (@PumasMX) July 3, 2025
La historia de este club te recibe con los brazos abiertos.
Hoy, un nuevo capítulo comienza en Cantera.
Tu futbol, experiencia y pasión llegan a un equipo con identidad y garra.
Ciudad Universitaria es tu nueva casa.#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/10oQC65YM8
📝 El mediocampista galés Aaron Ramsey fue presentado hoy como nuevo jugador de los Pumas y así se ha convertido en el primer futbolista británico que juega en el equipo.#UnidosPorLaHistoria— PUMAS (@PumasMX) July 4, 2025
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