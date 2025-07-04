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04 июля 2025, 09:58 | Обновлено 04 июля 2025, 10:06
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Арсенала нашел новый клуб. Он – часть проклятия

Аарон Рэмзи перебрался в мексиканский клуб «Пумас»

04 июля 2025, 09:58 | Обновлено 04 июля 2025, 10:06
180
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Арсенала нашел новый клуб. Он – часть проклятия
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок лондонского «Арсенала» и туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи присоединился к мексиканской команде «Пумас».

Известный футболист перешел в клуб на правах свободного агента. Информация по детали сделки отсутствует.

Аарон стал первым футболистом из Великобритании, который стал частью коллектива «Пумас».

Последние два года Рэмзи находился в составе команды «Кардифф». За это время полузащитник отыграл 52 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три ассиста.

Интересно, что среди футбольных фанатов Аарона Рэмзи нередко называют «проклятым игроком». Некоторые болельщики даже создали целую теорию заговора вокруг личности полузащитника.

Мистика вокруг Рэмзи заключается в том, что после его голов в составе клуба или сборной в тот же или следующий день якобы умирает какая-то известная личность.

Фанаты обращали внимание на такие совпадения: после того как полузащитник поражал ворота соперника, из жизни уходили такие знаменитости, как Стив Джобс, Уитни Хьюстон, Робин Уильямс.

По мнению сторонников этой теории, последней «жертвой» Рэмзи стал Папа Франциск – ведь всего за два дня до его смерти Аарон был назначен главным тренером «Кардиффа».

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Аарон Рэмзи УНАМ Пумас чемпионат Мексики по футболу трансферы Кардифф Сити свободный агент
Андрей Витренко Источник: УНАМ Пумас
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