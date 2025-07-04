Бывший игрок лондонского «Арсенала» и туринского «Ювентуса» Аарон Рэмзи присоединился к мексиканской команде «Пумас».

Известный футболист перешел в клуб на правах свободного агента. Информация по детали сделки отсутствует.

Аарон стал первым футболистом из Великобритании, который стал частью коллектива «Пумас».

Последние два года Рэмзи находился в составе команды «Кардифф». За это время полузащитник отыграл 52 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три ассиста.

Интересно, что среди футбольных фанатов Аарона Рэмзи нередко называют «проклятым игроком». Некоторые болельщики даже создали целую теорию заговора вокруг личности полузащитника.

Мистика вокруг Рэмзи заключается в том, что после его голов в составе клуба или сборной в тот же или следующий день якобы умирает какая-то известная личность.

Фанаты обращали внимание на такие совпадения: после того как полузащитник поражал ворота соперника, из жизни уходили такие знаменитости, как Стив Джобс, Уитни Хьюстон, Робин Уильямс.

По мнению сторонников этой теории, последней «жертвой» Рэмзи стал Папа Франциск – ведь всего за два дня до его смерти Аарон был назначен главным тренером «Кардиффа».

Bienvenido, @aaronramsey 🐾⚽️



La historia de este club te recibe con los brazos abiertos.

Hoy, un nuevo capítulo comienza en Cantera.



Tu futbol, experiencia y pasión llegan a un equipo con identidad y garra.

Ciudad Universitaria es tu nueva casa.#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/10oQC65YM8 — PUMAS (@PumasMX) July 3, 2025