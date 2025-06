ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся после допинга. Погба подписал контракт с клубом Лиги 1

Клуб Лиги 1 Монако объявил о подписании контракта с французским полузащитником Полем Погба. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

32-летний хавбек возвращается в футбол после дисквалификации за допинг. В 2023 году, когда Погба был игроком Ювентуса, Поль получил четырехлетнюю дисквалифкацию за употребление запрещенных веществ.

Однако бан удалось сократить до 18 месяцев благодаря апелляции в Спортивный арбитражный суд.

Погба ранее выступал за Манчестер Юнайтед и Ювентус, а также провел 91 матч за сборную Франции.

