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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся после допинга. Погба подписал контракт с клубом Лиги 1
Франция
28 июня 2025, 19:31 |
380
1

ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся после допинга. Погба подписал контракт с клубом Лиги 1

Поль Погба будет выступать во Франции

28 июня 2025, 19:31 |
380
1
ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся после допинга. Погба подписал контракт с клубом Лиги 1
ФК Монако. Поль Погба

Клуб Лиги 1 Монако объявил о подписании контракта с французским полузащитником Полем Погба. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

32-летний хавбек возвращается в футбол после дисквалификации за допинг. В 2023 году, когда Погба был игроком Ювентуса, Поль получил четырехлетнюю дисквалифкацию за употребление запрещенных веществ.

Однако бан удалось сократить до 18 месяцев благодаря апелляции в Спортивный арбитражный суд.

Погба ранее выступал за Манчестер Юнайтед и Ювентус, а также провел 91 матч за сборную Франции.

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Поль Погба Монако трансферы Лиги 1 трансферы Лига 1 (Франция)
Иван Зинченко Источник: ФК Монако
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Мудрику потрібно звернутися до адвокатів Погба, можливо і його витягнуть на щось подібне.
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