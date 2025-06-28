ОФИЦИАЛЬНО. Вернулся после допинга. Погба подписал контракт с клубом Лиги 1
Поль Погба будет выступать во Франции
Клуб Лиги 1 Монако объявил о подписании контракта с французским полузащитником Полем Погба. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.
32-летний хавбек возвращается в футбол после дисквалификации за допинг. В 2023 году, когда Погба был игроком Ювентуса, Поль получил четырехлетнюю дисквалифкацию за употребление запрещенных веществ.
Однако бан удалось сократить до 18 месяцев благодаря апелляции в Спортивный арбитражный суд.
Погба ранее выступал за Манчестер Юнайтед и Ювентус, а также провел 91 матч за сборную Франции.
We think it’s time too. pic.twitter.com/OaN7FXoNm3— AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) June 28, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист близок к достижению соглашения с иностранным клубом
Испанская команда выиграла Евро-2025, забив в финале 4 мяча