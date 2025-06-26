Победы Интера и Боруссии Д, поражение в волейболе, четвертьфинал Ястремской

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 25 июня.

1А. Две красные карточки. Интер дожал Ривер Плейт и вышел в плей-офф КЧМ-2025

Нерадзурри одолели аргентинскую команду 2:0 и выиграли группу Е с семью очками

1B. Боруссия Д переиграла Ульсан ХД и вышла в плей-офф с первого места в группе

Даниэль Свенссон забил гол на 36-й минуте, ассист сделал Джоб Беллингем

1С. Рамос пробился в плей-офф. Монтеррей отгрузил команде Урава четыре мяча

Мексиканский клуб обыграл соперников со счетом 4:0 и стал вторым в группе E

1D. Забыли забить голы. Мамелоди и Флуминенсе сыграли вничью на КЧМ-2025

Матч закончился со счетом 0:0

2. Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ

Нерадзурри вместе с Монтеррейем вышли в плей-офф клубного мундиаля из группы Е

3. Германия разгромила Францию. Определена финальная пара молодежного ЧЕ

В решающем матче в Братиславе сыграют сборные Англии и Германии

4А. Ястремская разгромила британку и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

Во втором раунде соревнований WTA 250 Даяна справилась с Франческой Джонс

4B. Снигур завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025

Украинка в трех сетах проиграла Яне Фетт

4C. Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии

Элина в трех сетах проиграла Беатрис Хаддад Майе на пятисотнике в Бад-Хомбурге

5А. Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций

У нашей команды были шансы победить только в первом сете

5B. Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Францией?

Сине-желтые занимают 8-е место в зачете

6А. Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов

«Реал» Овьедо рассматривает возвращение Андрея

6B. Фабрицио Романо назвал позицию Забарного по трансферу в ПСЖ

Илья хочет стать игроком победителя Лиги чемпионов

6С. Зинченко получил интересный вариант вместо Милана. Его хочет коуч клуба АПЛ

Украинец может перейти в «Фулхэм»

6D. Милан ведет переговоры по игроку сборной Украины из АПЛ. Речь не о Зинченко

Виталий Миколенко может покинуть «Эвертон»

7. Романо: Роналду наконец-то выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Криштиану остается в «Аль-Насре»

8А. Динамо приблизилось к трансферу легионера. Будет официальное предложение

Киевское «Динамо» готовит трансфер Брайана Медины

8B. Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко

Трансфер хавбека в Турцию может состояться в ближайшее время

8С. Васко да Гама ведет переговоры с хавбеком Шахтера

Бразильский клуб рассчитывает арендовать Педриньо на шесть месяцев

9А. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с клубом из Шотландии

Евгений Кучеренко стал игроком шотландского Данди Юнайтед

9B. ОФИЦИАЛЬНО. Снова вместе. Пономарев забрал экс-игрока Руха в ЛНЗ

Артур Рябов стал игроком «фиолетовых»

9C. ОФИЦИАЛЬНО. Конец аренды. Кривбасс отказался от выкупа контракта игрока

Клемент Фердинад Икенна вернулся в болгарский «Левски»

9D. ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с ключевым футболистом

Роман Дидык покинул львовский клуб

9E. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с тремя футболистами

Орест Кузык, Александр Ильющенков и Тарас Сакив покинут львовский клуб

9F. ОФИЦИАЛЬНО. Киевское Динамо отправило полузащитника в аренду в Грузию

Александре Пейкришвили будет выступать за «Динамо» Тбилиси

10А. Конвейер сюрреализма. Какие еще «особенности» вскрываются на КЧМ-2025 в США

Казалось бы, после ЧМ-2022 в Катаре футбольных болельщиков уже нечем удивить, но…

10B. Нового вратаря Барсы называют крысой и самым талантливым со времен Вальдеса

Обозреватель Sport.ua – о тернистом пути Жоана Гарсии в главную команду Каталонии

10C. Лучшие по реализации футболисты сезона 2023/24: продолжили ли забивать?

Рассказываем о том, как сложилась судьба десятки лучших финишеров тогдашнего розыгрыша