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26 июня 2025, 08:20 |
306
0

Победы Интера и Боруссии Д, поражение в волейболе, четвертьфинал Ястремской

Главные новости за 25 июня на Sport.ua

26 июня 2025, 08:20 |
306
0
Победы Интера и Боруссии Д, поражение в волейболе, четвертьфинал Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 25 июня.

1А. Две красные карточки. Интер дожал Ривер Плейт и вышел в плей-офф КЧМ-2025
Нерадзурри одолели аргентинскую команду 2:0 и выиграли группу Е с семью очками

1B. Боруссия Д переиграла Ульсан ХД и вышла в плей-офф с первого места в группе
Даниэль Свенссон забил гол на 36-й минуте, ассист сделал Джоб Беллингем

1С. Рамос пробился в плей-офф. Монтеррей отгрузил команде Урава четыре мяча
Мексиканский клуб обыграл соперников со счетом 4:0 и стал вторым в группе E

1D. Забыли забить голы. Мамелоди и Флуминенсе сыграли вничью на КЧМ-2025
Матч закончился со счетом 0:0

2. Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ
Нерадзурри вместе с Монтеррейем вышли в плей-офф клубного мундиаля из группы Е

3. Германия разгромила Францию. Определена финальная пара молодежного ЧЕ
В решающем матче в Братиславе сыграют сборные Англии и Германии

4А. Ястремская разгромила британку и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Во втором раунде соревнований WTA 250 Даяна справилась с Франческой Джонс

4B. Снигур завершила выступления в квалификации Уимблдонского турнира 2025
Украинка в трех сетах проиграла Яне Фетт

4C. Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии
Элина в трех сетах проиграла Беатрис Хаддад Майе на пятисотнике в Бад-Хомбурге

5А. Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
У нашей команды были шансы победить только в первом сете

5B. Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Францией?
Сине-желтые занимают 8-е место в зачете

6А. Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
«Реал» Овьедо рассматривает возвращение Андрея

6B. Фабрицио Романо назвал позицию Забарного по трансферу в ПСЖ
Илья хочет стать игроком победителя Лиги чемпионов

6С. Зинченко получил интересный вариант вместо Милана. Его хочет коуч клуба АПЛ
Украинец может перейти в «Фулхэм»

6D. Милан ведет переговоры по игроку сборной Украины из АПЛ. Речь не о Зинченко
Виталий Миколенко может покинуть «Эвертон»

7. Романо: Роналду наконец-то выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Криштиану остается в «Аль-Насре»

8А. Динамо приблизилось к трансферу легионера. Будет официальное предложение
Киевское «Динамо» готовит трансфер Брайана Медины

8B. Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко
Трансфер хавбека в Турцию может состояться в ближайшее время

8С. Васко да Гама ведет переговоры с хавбеком Шахтера
Бразильский клуб рассчитывает арендовать Педриньо на шесть месяцев

9А. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский голкипер подписал контракт с клубом из Шотландии
Евгений Кучеренко стал игроком шотландского Данди Юнайтед

9B. ОФИЦИАЛЬНО. Снова вместе. Пономарев забрал экс-игрока Руха в ЛНЗ
Артур Рябов стал игроком «фиолетовых»

9C. ОФИЦИАЛЬНО. Конец аренды. Кривбасс отказался от выкупа контракта игрока
Клемент Фердинад Икенна вернулся в болгарский «Левски»

9D. ОФИЦИАЛЬНО. Рух попрощался с ключевым футболистом
Роман Дидык покинул львовский клуб

9E. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с тремя футболистами
Орест Кузык, Александр Ильющенков и Тарас Сакив покинут львовский клуб

9F. ОФИЦИАЛЬНО. Киевское Динамо отправило полузащитника в аренду в Грузию
Александре Пейкришвили будет выступать за «Динамо» Тбилиси

10А. Конвейер сюрреализма. Какие еще «особенности» вскрываются на КЧМ-2025 в США
Казалось бы, после ЧМ-2022 в Катаре футбольных болельщиков уже нечем удивить, но…

10B. Нового вратаря Барсы называют крысой и самым талантливым со времен Вальдеса
Обозреватель Sport.ua – о тернистом пути Жоана Гарсии в главную команду Каталонии

10C. Лучшие по реализации футболисты сезона 2023/24: продолжили ли забивать?
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главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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