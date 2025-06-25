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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 15:42 |
1258
1

Васко да Гама ведет переговоры с хавбеком Шахтера

Бразильский клуб рассчитывает арендовать Педриньо на шесть месяцев

25 июня 2025, 15:42 |
1258
1
Васко да Гама ведет переговоры с хавбеком Шахтера
shakhtar.com. Педриньо

Руководство бразильского «Васко да Гама» ведет консультации с 27-летним атакующим полузащитником «Шахтера» Педриньо.

Бразильцы хотят арендовать хавбека на полгода, разделив выплату зарплаты футболиста с «Шахтером». «Васко да Гама» готов платить Педриньо 800 тысяч реалов, а остальная часть в 400 тысяч останется за «горняками».

Всего оклад Педриньо в «Шахтере» составляет 1,2 миллиона бразильских реалов в месяц, что эквивалентно почти 190 тысячам евро.

Отмечается, что поспособствовать организации трансфера Педриньо в «Васко да Гама» может тот факт, что агентом хавбека является Джулиано Бертолуччи, который также представляет интересы главного тренера бразильской команды Фернандо Диниза.

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Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Васко да Гама Шахтер Донецк трансферы аренда игрока трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: SuperVasco
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Юрий Щербань
Хитрожопые бразилы и взять даром ,плюс и зарплату чтобы Шахтер платил 
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