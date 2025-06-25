Васко да Гама ведет переговоры с хавбеком Шахтера

Руководство бразильского «Васко да Гама» ведет консультации с 27-летним атакующим полузащитником «Шахтера» Педриньо.

Бразильцы хотят арендовать хавбека на полгода, разделив выплату зарплаты футболиста с «Шахтером». «Васко да Гама» готов платить Педриньо 800 тысяч реалов, а остальная часть в 400 тысяч останется за «горняками».

Всего оклад Педриньо в «Шахтере» составляет 1,2 миллиона бразильских реалов в месяц, что эквивалентно почти 190 тысячам евро.

Отмечается, что поспособствовать организации трансфера Педриньо в «Васко да Гама» может тот факт, что агентом хавбека является Джулиано Бертолуччи, который также представляет интересы главного тренера бразильской команды Фернандо Диниза.