Романо: Роналду наконец-то выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду настроен продлить контракт со своим нынешним клубом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сторонам осталось согласовать последнюю деталь – продолжительность соглашения. Отмечается, что она будет рассчитана на 1 или 2 года.

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее «Аль-Наср» уволил Стефано Пиоли с поста главного тренера клуба.