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  4. Романо: Роналду наконец-то выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Саудовская Аравия
25 июня 2025, 19:02 |
1735
0

Романо: Роналду наконец-то выбрал клуб, в котором продолжит карьеру

Криштиану остается в «Аль-Насре»

25 июня 2025, 19:02 |
1735
0
Романо: Роналду наконец-то выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду настроен продлить контракт со своим нынешним клубом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сторонам осталось согласовать последнюю деталь – продолжительность соглашения. Отмечается, что она будет рассчитана на 1 или 2 года.

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее «Аль-Наср» уволил Стефано Пиоли с поста главного тренера клуба.

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Криштиану Роналду продление контракта Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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