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  4. Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 07:40 |
1125
0

Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ

Нерадзурри вместе с Монтеррейем вышли в плей-офф клубного мундиаля из группы Е

26 июня 2025, 07:40 |
1125
0
Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 26 июня состоялись матчи последнего, третьего тура группы Е клубного чемпионата мира 2025.

Интер Милан обыграл Ривер Плейт со счетом 2:0, а Монтеррей вместе с Серхио Рамосом нанес Ураве Ред Даймондс сокрушительное поражение – 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

  • Итоговое положение в квартете Е: Интер (7), Монтеррей (5), Ривер Плейт (4), Урава (0)

Интер вместе с Монтеррейем вышел в плей-оф турнира, а Ривер Плейт и Урава покинули клубный мундиаль.

В 1/8 финала нерадзурри проведут поединок против Флуминенсе из Бразилии, а Монтеррей поборется против Боруссии Дортмунд. Черно-желтые и команда воинов заняли первое и второе места в группе F соответственно.

Интер дожал Ривер только во втором тайме (после 70-й минуты), а до этого времени итальянский клуб шел вторым в LIVE-таблице квартета Е. Если бы подопечные Кристиана Киву сыграли бы вничью с Ривером, то заняли бы вторую позицию и на старте плей-офф играли бы против БД.

На клубном чемпионате мира 2025 уже определены шесть из восьми пар 1/8 финала:

  • Палмейрас (А1) – Ботафого (B2)
  • Бенфика (С1) – Челси (D2)
  • Интер (Е1) – Флуминенсе (F2)
  • ПСЖ (B1) – Интер Майами (А2)
  • Фламенго (D1) – Бавария (С2)
  • Боруссия Д (F1) – Монтеррей (Е2)

Вечером 26 июня и в ночь на 27 число состоятся встречи третьего тура в группе G (22:00: Видад – Аль-Айн, Ювентус – Манчестер Сити) и квартете H (04:00: Аль-Хиляль – Пачука, РБ Зальцбург – Реал Мадрид).

По окончанию этих противостояний станут известны все участники плей-офф КЧМ-2025.

Клубный чемпионат мира 2025. 25–26 июня

Группы Е и F. 3-й тур

Интер Милан (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:0

Голы: Эспозито, 72, Бастони, 90+3

Удаления: Лукас Мартинес, 65, Монтиель, 90+5

Урава (Япония) – Монтеррей (Мексика) – 0:4

Голы: Деосса, 30, Бертераме, 34, 90+7, Корона, 38

Боруссия Дортмунд (Германия) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 1:0

Гол: Даниэль Свенссон, 36

Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Флуминенсе (Бразилия) – 0:0

Сетка плей-офф

Итоговая таблица группы Е

FIFA Club World Cup Grp. E Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 3 2 1 0 5 - 2 26.06.25 Интер Милан 2:0 Ривер Плейт21.06.25 Интер Милан 2:1 Урава Ред Даймондс18.06.25 Монтеррей 1:1 Интер Милан 7
2 Монтеррей 3 1 2 0 5 - 1 26.06.25 Урава Ред Даймондс 0:4 Монтеррей22.06.25 Ривер Плейт 0:0 Монтеррей18.06.25 Монтеррей 1:1 Интер Милан 5
3 Ривер Плейт 3 1 1 1 3 - 3 26.06.25 Интер Милан 2:0 Ривер Плейт22.06.25 Ривер Плейт 0:0 Монтеррей17.06.25 Ривер Плейт 3:1 Урава Ред Даймондс 4
4 Урава Ред Даймондс 3 0 0 3 2 - 9 26.06.25 Урава Ред Даймондс 0:4 Монтеррей21.06.25 Интер Милан 2:1 Урава Ред Даймондс17.06.25 Ривер Плейт 3:1 Урава Ред Даймондс 0
Полная таблица

Итоговая таблица группы F

FIFA Club World Cup Grp. F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Боруссия Д 3 2 1 0 5 - 3 25.06.25 Боруссия Д 1:0 Ульсан ХД21.06.25 Мамелоди Сандаунс 3:4 Боруссия Д17.06.25 Флуминенсе 0:0 Боруссия Д 7
2 Флуминенсе 3 1 2 0 4 - 2 25.06.25 Мамелоди Сандаунс 0:0 Флуминенсе22.06.25 Флуминенсе 4:2 Ульсан ХД17.06.25 Флуминенсе 0:0 Боруссия Д 5
3 Мамелоди Сандаунс 3 1 1 1 4 - 4 25.06.25 Мамелоди Сандаунс 0:0 Флуминенсе21.06.25 Мамелоди Сандаунс 3:4 Боруссия Д18.06.25 Ульсан ХД 0:1 Мамелоди Сандаунс 4
4 Ульсан ХД 3 0 0 3 2 - 6 25.06.25 Боруссия Д 1:0 Ульсан ХД22.06.25 Флуминенсе 4:2 Ульсан ХД18.06.25 Ульсан ХД 0:1 Мамелоди Сандаунс 0
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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