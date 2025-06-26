Интер избежал матча с Боруссией Д. Определены 6 из 8 пар 1/8 финала КЧМ
Нерадзурри вместе с Монтеррейем вышли в плей-офф клубного мундиаля из группы Е
В ночь на 26 июня состоялись матчи последнего, третьего тура группы Е клубного чемпионата мира 2025.
Интер Милан обыграл Ривер Плейт со счетом 2:0, а Монтеррей вместе с Серхио Рамосом нанес Ураве Ред Даймондс сокрушительное поражение – 4:0.
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- Итоговое положение в квартете Е: Интер (7), Монтеррей (5), Ривер Плейт (4), Урава (0)
Интер вместе с Монтеррейем вышел в плей-оф турнира, а Ривер Плейт и Урава покинули клубный мундиаль.
В 1/8 финала нерадзурри проведут поединок против Флуминенсе из Бразилии, а Монтеррей поборется против Боруссии Дортмунд. Черно-желтые и команда воинов заняли первое и второе места в группе F соответственно.
Интер дожал Ривер только во втором тайме (после 70-й минуты), а до этого времени итальянский клуб шел вторым в LIVE-таблице квартета Е. Если бы подопечные Кристиана Киву сыграли бы вничью с Ривером, то заняли бы вторую позицию и на старте плей-офф играли бы против БД.
На клубном чемпионате мира 2025 уже определены шесть из восьми пар 1/8 финала:
- Палмейрас (А1) – Ботафого (B2)
- Бенфика (С1) – Челси (D2)
- Интер (Е1) – Флуминенсе (F2)
- ПСЖ (B1) – Интер Майами (А2)
- Фламенго (D1) – Бавария (С2)
- Боруссия Д (F1) – Монтеррей (Е2)
Вечером 26 июня и в ночь на 27 число состоятся встречи третьего тура в группе G (22:00: Видад – Аль-Айн, Ювентус – Манчестер Сити) и квартете H (04:00: Аль-Хиляль – Пачука, РБ Зальцбург – Реал Мадрид).
По окончанию этих противостояний станут известны все участники плей-офф КЧМ-2025.
Клубный чемпионат мира 2025. 25–26 июня
Группы Е и F. 3-й тур
Интер Милан (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:0
Голы: Эспозито, 72, Бастони, 90+3
Удаления: Лукас Мартинес, 65, Монтиель, 90+5
Урава (Япония) – Монтеррей (Мексика) – 0:4
Голы: Деосса, 30, Бертераме, 34, 90+7, Корона, 38
Боруссия Дортмунд (Германия) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 1:0
Гол: Даниэль Свенссон, 36
Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – Флуминенсе (Бразилия) – 0:0
Сетка плей-офф
Итоговая таблица группы Е
|FIFA Club World Cup Grp. E
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|26.06.25 Интер Милан 2:0 Ривер Плейт21.06.25 Интер Милан 2:1 Урава Ред Даймондс18.06.25 Монтеррей 1:1 Интер Милан
|7
|2
|Монтеррей
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|26.06.25 Урава Ред Даймондс 0:4 Монтеррей22.06.25 Ривер Плейт 0:0 Монтеррей18.06.25 Монтеррей 1:1 Интер Милан
|5
|3
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|26.06.25 Интер Милан 2:0 Ривер Плейт22.06.25 Ривер Плейт 0:0 Монтеррей17.06.25 Ривер Плейт 3:1 Урава Ред Даймондс
|4
|4
|Урава Ред Даймондс
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|26.06.25 Урава Ред Даймондс 0:4 Монтеррей21.06.25 Интер Милан 2:1 Урава Ред Даймондс17.06.25 Ривер Плейт 3:1 Урава Ред Даймондс
|0
Итоговая таблица группы F
|FIFA Club World Cup Grp. F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|25.06.25 Боруссия Д 1:0 Ульсан ХД21.06.25 Мамелоди Сандаунс 3:4 Боруссия Д17.06.25 Флуминенсе 0:0 Боруссия Д
|7
|2
|Флуминенсе
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|25.06.25 Мамелоди Сандаунс 0:0 Флуминенсе22.06.25 Флуминенсе 4:2 Ульсан ХД17.06.25 Флуминенсе 0:0 Боруссия Д
|5
|3
|Мамелоди Сандаунс
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|25.06.25 Мамелоди Сандаунс 0:0 Флуминенсе21.06.25 Мамелоди Сандаунс 3:4 Боруссия Д18.06.25 Ульсан ХД 0:1 Мамелоди Сандаунс
|4
|4
|Ульсан ХД
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|25.06.25 Боруссия Д 1:0 Ульсан ХД22.06.25 Флуминенсе 4:2 Ульсан ХД18.06.25 Ульсан ХД 0:1 Мамелоди Сандаунс
|0
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