Лучшие по реализации футболисты сезона 2023/24: продолжили ли забивать?

Когда футболист реализует значительно больше ожидаемого, есть только 2 варианта: 1) ему повезло; 2) это Месси. По поводу второго – без комментариев. А вот везение – это уже тема для разговора. Ведь можно хоть 10 раз подряд сказать, что все зависит от класса, а потом посмотреть в личную статистику футболиста – и увидеть, что его самому успешному в карьере по реализации сезону предшествовали 2-3 таких, где он конвертировал в голы, мягко говоря, далеко не все свои топ-моменты. Ни один топ-футболист за последние десятилетия не «ломал» систему xG так, как Месси. Ни один футбольный клуб с ни одним футбольным тренером не перебирал очки стабильно несколько лет подряд. Если все так, то просто нет причин говорить, что Фортуна здесь ни при чем. Может, футболист действительно мастеровитый и с рождения круто реализует шансы – но в топ лучших в сезоне по разнице между фактическим и ожидаемым количеством забитых голов он без везения не попадет. Потому что здесь – аномалии.

Главное – не провалиться в следующем сезоне после прорывного. Потому что если в один год делаешь +5, а в другой – аналогичный минус, тогда да, видимо, вся твоя топ-реализация была связана только с тем, что тебе везло. Следующий сезон после такого рода успеха – определяющий и наиболее красноречивый, потому что здесь ты еще и против регрессии к среднему борешься. Этот текст – о десяти лучших по реализации (голы-xG) в топ-5 чемпионатах сезона 2023/24. Как они провели последний игровой год и подтвердили ли свой статус топ-финишеров?

Эрен Динкчи (+5.7, на тот момент – «Хайденхайм»)

Знакомьтесь: футболист «Фрайбурга» с нулем (!) голов в сезоне Бундеслиги. Как так получилось? Прошлым летом после успешного года в составе команды-новичка чемпионата игрок вернулся из аренды в «Вердер», чтобы его моментально выкупил «Фрайбург». «Грифоны» заплатили за автора 10 голов в Б1 всего лишь 5 миллионов – даже по скромным меркам местного дивизиона немного. Футболист пропустил всю предсезонную подготовку из-за травмы, а затем имел целых 9 матчей подряд с выходами в основном составе команды. Потому что тренер в него верил. Снова травма – и снова возвращение в основной состав. И вновь травма. То есть Динкчи получил и доверие, и шансы, и вообще 1198 минут на поле в одном только чемпионате – и провалился. Кстати, на слабую реализацию все не списать, ведь и шансов у футболиста было совсем немного – на 1.1 xG. Вероятно, получил другую роль в команде: должен был создавать шансы другим (3 ассиста), а не себе. Тогда вопрос: зачем покупали топ-финишера?

Итог: провал из-за травм и новой роли в команде. Но ему только 23 – у него еще будет достаточно шансов проявить себя.

Килиан Мбаппе (+6, на тот момент – «ПСЖ»)

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В последнем своем сезоне перед отъездом в Мадрид французский нападающий не валял дурака – а отрабатывал на максимум. И сейчас скажу совсем страшное: Килиан – единственный футболист, который вошел в топ-10 по реализации в чемпионате в каждом из двух последних сезонов. Больше таких нет. 0. Среди всех ближе всего к аналогичному достижению был Кейн – 13-я и 8-я позиции в зачете. А Мбаппе дважды среди избранных, такое не кроется. На самом деле, вот именно поэтому мы говорим о Килиане как об игроке поколения: он может выступать на элитном уровне несколько сезонов подряд. Вдвойне более ценным достижением француза становится из-за факта смены им клуба прошлым летом. То есть адаптация и давление сверху не повлияли на него достаточно сильно, чтобы он начал промахиваться. В этом сезоне – +5.1. Если бы не провал осенью, было бы еще на несколько пунктов больше. Килиан – наш эталон, на него должны равняться другие упомянутые в этой статье футболисты.

Итог: подтвердил свой топ-уровень и снова вошел в список лучших по реализации моментов.

Робин Хак (+6.1, «Боруссия» М.)

Снова футболист Бундеслиги, причем снова – и не топ, и не из топ-команды. Кстати, снова автор ровно 10 голов в чемпионате. Занятные тренд и совпадение. Робин не является топ-голеадором. Ему 26, а во взрослом футболе его лучший показатель забитых в чемпионате за год – 10. Правда, он трижды достигал этой отметки. Как бы, знаете, выполнял норму – и останавливался, чтобы порадоваться забитым голам могли и другие. Очень благородно. В предыдущем сезоне Хак имел шансов на 3.9 xG в чемпионате, в этом – на 5.4. Тогда голов было 10, теперь – 4. То есть да, вполне ожидаемо немец не смог продолжать качественно реализовывать шансы – и выдал посредственный по качеству их конвертации в голы сезон. Однако 7 раз ассистировал партнерам. Я бы даже сказал «смог быть полезным команде по-другому», но нет: здесь снова повезло. Ожидаемых голевых у Робина только 3.6, поэтому такое количество ассистов футболиста – это больше следствие работы партнеров, чем его собственной. Но все равно впечатляет: второй год подряд исполнитель «ломает» какой-то из современных показателей. Что «ХАКнет» в следующем сезоне?

Итог: плохой реализацией доказал, что его показатель предыдущего сезона был лишь аномалией.

Бенджамин Шешко (+6.3, «Лейпциг»)

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Спойлер: больше в этой статье малоизвестных футболистов не будет. Потому что вся топ-7 по реализации в прошлом сезоне – это игроки топ-команд на данный момент. В предыдущем розыгрыше Бундеслиги Шешко забил почти вдвое больше ожидаемого в чемпионате, а в этом – 13 голов при показателе в 10 xG. Некоторые часто удивляются, почему СМИ так активно сватают словенского футболиста в топ-клубы. Вот почему: он даже в плохой для команды год реализовывал шансы на очень высоком уровне. Его партнер Опенда – возможно, более универсальный, но в нашей статье, что показательно, ему места не нашлось. Топ-клубы хотят, чтобы за них играл Шешко, потому что тот свой момент реализует – а ты только создай. На самом деле, сезон получился хорошей проверкой для состава РБ, потому что сдали вообще все, но кто-то – существенно, а кто-то – едва заметно. Шешко среди последних. По средней оценке в чемпионате он в топ-3 лучших в клубе – сразу за Симонсом (главный бриллиант РБ) и Орбаном (потому что работал больше всех).

Итог: снова забил больше ожидаемого, даже в плохом для команды сезоне. Теперь стало понятно, что Шешко – топ-финишер.

Лаутаро Мартинес (+6.4, «Интер»)

Не буду тянуть интригу: Мартинес сдал. Но это было очень ожидаемо. Не потому что Лаутаро – плохой футболист, а потому что он посредственный финишер. Круто создает шансы для себя и партнеров, качественно работает без мяча – но стабильно не реализует топ-шансы. «Интер» был лучшим по xPTS 3 раза за 4 последних сезона Серии А. Сколько раз становился чемпионом? Один раз. В год, когда Мартинес перебрал голов. Да, я намекаю на то, что здесь есть связь. В этом сезоне Мартинес в чемпионате забил на 1.5 гола меньше ожидаемого, в предыдущих розыгрышах Серии А без успешного прошлого имел такие балансы: -1.7, -0.6, +1.8, +0.1, +2.9. Выборка уже в 7 лет, и ни одного прорыва. Еще у Мартинеса есть такая особенность, что он регулярно забивает в сложных ситуациях – и плохо реализует топ-моменты. Таких «девяток» в современном футболе мало. С Лаутаро «Интер» сильнее и может на поле больше, но реализация аргентинца, так уж получается, не первый год стоит миланской команде чемпионства.

Итог: вернулся к характерной для себя средней реализации. Это стоило команде потери титула Серии А.

Серу Гирасси (+7.2, на тот момент – «Штутгарт»)

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Не просто так год назад «Боруссия» заплатила за футболиста всего лишь 18 миллионов при том, что даже на тот момент его рыночная стоимость составляла 40. Причина – малая выборка и оверперформанс. Гирасси уже не перспективный молодой, а опытный игрок, и сезон 2023/24 стал с отрывом лучшим для него в карьере. Не в последнюю очередь из-за топ-реализации. Несложно было представить, что это «футболист одного сезона», а такой всплеск – разовая акция, которая не будет продлена хотя бы еще на год. Но «Боруссия» не имела топ-страйкера, поэтому была готова рискнуть – и не прогадала. Гирасси стал первым в истории клуба новичком, который в дебютном сезоне забил 20+ в чемпионате. Чисто в лиге африканский футболист немного потерял в реализации (22.7 ожидаемого, 21 фактического), в ЛЧ – нет (12.3 и 13 соответственно). Поэтому, если ставить вопрос ребром, то Гирасси действительно существенно сдал в конвертации моментов по сравнению с прошлым сезоном. Но есть подозрение, что «Боруссию» все устраивает.

Итог: стал реализовывать шансы хуже. Предыдущий сезон – действительно вспышка, поэтому Гирасси – не топ-финишер. Но топ-форвард.

Александр Ляказетт (+7.6, «Лион»)

Вот так бывает иногда: продаешь ненужного тебе форварда, а потом жалуешься, что некому реализовывать моменты, пока тот забивает пачками в другой стране. Да, «Арсенал»? Ляказетт стабильно забивал в предыдущем сезоне, но в этом у него было, скажем честно, немного шансов сохранить свой топ-ритм: «Лион» накрыло проблемами. Весь сезон прошел под давлением новостей о возможных банах, штрафах и дисквалификациях из-за того, что команда не укладывается в ФФП. Поэтому и результаты в лиге были провальными, далее – приход Фонсеки на пост главного тренера, а вместе с тем – американские горки. Победа в чемпионате – позорный вылет из ЛЕ от «МЮ» – победа в чемпионате – дисквалификация тренера чуть ли не до конца года. Когда условия такие, то все играют отрезками. Ляказетт выступал именно так, поэтому сезонный показатель – 15 голов в чемпионате при 16.3 ожидаемого. Наверное, если бы француз умел переживать такие «бури» и продолжать играть на топ-уровне, когда игра не идет у партнеров, сейчас бы выступал в более крутой лиге.

Итог: реализация футболиста деградировала из-за деградации игры всей команды.

Джуд Беллингем (+7.9, «Реал Мадрид»)

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Одна из фишек последних крупных анимационных фильмов о «Человеке-пауке» – это представление героев со слов «давайте сначала». Так вот, это «давайте сначала» о «Реале» уже несколько утомило за сезон. Но, что поделаешь, давайте сначала. Все работало хорошо год назад. Ушел Кроос, пришел Мбаппе – потерялся баланс. Из-за этого пострадала командная игра, а больше всего – Беллингем. В предыдущем сезоне он играл роль теневого нападающего: вроде бы стартовал как самый атакующий полузащитник в центральном ромбе, но из-за отсутствия в составе классического форварда регулярно врывался в штрафную площадь соперника, чтобы нанести удар. Джуд делал одно и то же не менее полугода, и никто не мог его остановить. Поэтому от англичанина требовалось только одно – хорошая реализация. Тогда он ее дал. В этом сезоне роль футболиста – совершенно другая. У него плюс-минус столько же xG (было 11.1, стало 11.4), но он бьет с менее комфортных позиций, да еще и тратит силы на игру в обороне. Была реализация выше ожиданий – стала меньше ожиданий.

Итог: футболист получил новую роль и перестал реализовывать моменты на топ-уровне. По сути, стал жертвой неудачной кадровой политики клуба.

Фил Фоден (+8.7, «Манчестер Сити»)

Наверное, и сами все понимаете: Фоден сдал. Сильно. Очень. В сезоне 2023/24 его признали лучшим футболистом АПЛ, а в течение большей части предыдущего он выглядел как игрок с меньшим интеллектом, чем Доку – чисто дриблер. Но, сейчас вас шокирую, Фоден – до сих пор крутой именно в реализации. Забил 7 раз при том, что имел шансов только на 5.2. Да, снова перебрал. Уже в третьем сезоне подряд, поэтому можем смело говорить о том, что Фил – один из лучших в мире по конвертации шансов. Его же критикуют за другое: он стал меньше помогать в создании моментов. От него исходит меньше остроты и опасности, но когда дело доходит до удара, то Фоден не подведет. Он забивал больше ожидаемого в год требла. Он забивал больше ожидаемого в свой лучший сезон в карьере. Он забил больше ожидаемого в худший год «Ман Сити» под руководством Гвардиолы. Когда будете критиковать Фодена, делайте это прицельно, потому что скажете что-то о реализации – произведете плохое впечатление.

Итог: продолжил забивать больше, чем должен. Фоден – мастер ударов.

Александер Серлот (+10.7, на тот момент – «Вильярреал»)

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Да, лучшим по реализации во всех топ-лигах прошлого сезона стал Серлот. Поэтому справедливо, что из клуба-середняка (тогда «субмарина» не была в ЛЧ) пошел на повышение. Вообще, реализация норвежца на протяжении карьеры – очень нестабильна. До «Вильярреала» было 3 подряд сезона с «минусовой» конвертацией шансов, но 2 последних года – «плюсовые». Даже в «Атлетико», в новом клубе и без стабильного места в основе, Серлот забил 20 голов в чемпионате при ожидаемых 16.8. Конечно, это не космические почти 11 «лишних» мячей, но это место в топ-50 лучших в сезоне – более чем солидно, особенно учитывая факт смены клубной прописки. Наверное, «Атлетико» доволен трансфером Серлота. Провальные именно по реализации сезоны еще в памяти, поэтому заявить, что норвежец – топ-финишер, лично я не могу. Однако он точно может им быть, если его использовать правильно. Если будет забивать стабильно еще хотя бы год-два, может перерасти и «Атлетико».

Итог: по-прежнему забивает больше ожиданий. Предыдущий сезон действительно был аномальным, но даже без везения Серлот может делать разницу в атаке.