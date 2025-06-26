Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
«Реал» Овьедо рассматривает возвращение Андрея
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.
По информации портала RTPA Oficial, украинца после возвращения в элиту испанского футбола рассчитывает купить «Реал» Овьедо. Окружение украинского игрока советует вратарю выбрать возвращение в Овьедо.
Лунин уже в свое время играл за «Реал» Овьедо. В 2020 году на правах аренды он провел 20 матчей и пропустил 20 голов.
В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».
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