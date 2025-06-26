Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Испания
26 июня 2025, 00:09 |
680
1

Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов

«Реал» Овьедо рассматривает возвращение Андрея

26 июня 2025, 00:09 |
680
1
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации портала RTPA Oficial, украинца после возвращения в элиту испанского футбола рассчитывает купить «Реал» Овьедо. Окружение украинского игрока советует вратарю выбрать возвращение в Овьедо.

Лунин уже в свое время играл за «Реал» Овьедо. В 2020 году на правах аренды он провел 20 матчей и пропустил 20 голов.

В этом сезоне Лунин провел 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина рассматривает мюнхенская «Бавария».

По теме:
Фабрицио Романо назвал позицию Забарного по трансферу в ПСЖ
Вратарь поехал в Польшу. Рух продолжает терять игроков
Трабзонспор близок к договоренности с Шахтером по Бондаренко
трансферы Реал Мадрид Овьедо Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Футбол | 25 июня 2025, 01:24 0
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ

24 июня орлы переиграли мюнхенцев со счетом 1:0 в последнем, третьем туре группы С

Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25 июня 2025, 07:47 18
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы

Футболист перейдет в «Милан»

Забыли забить голы. Мамелоди и Флуминенсе сыграли вничью на КЧМ-2025
Футбол | 26.06.2025, 00:01
Забыли забить голы. Мамелоди и Флуминенсе сыграли вничью на КЧМ-2025
Забыли забить голы. Мамелоди и Флуминенсе сыграли вничью на КЧМ-2025
Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии
Теннис | 25.06.2025, 17:40
Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии
Свитолина в борьбе уступила 21-й ракетке в 1/8 финала турнира в Германии
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Футбол | 25.06.2025, 14:01
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Якось дуже нереалістично цей варіант виглядає
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23
Футбол
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 34
Футбол
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
24.06.2025, 11:32 11
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко, а почему он сбежал, почему не сидит в тюрьме?»
25.06.2025, 04:05 2
Футбол
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Беатрис Хаддад Майя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25.06.2025, 15:15 72
Теннис
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую хоккейную лигу
Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую хоккейную лигу
24.06.2025, 15:50 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем