Зинченко получил интересный вариант вместо Милана. Его хочет коуч клуба АПЛ
Украинец может перейти в «Фулхэм»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
По информации СМИ, на украинца претендовал «Милан», однако трансфер сейчас на грани срыва. Ситуацией хочет воспользоваться «Фулхэм», который готов предложить Зинченко трансфер. Украинец хотел бы остаться в Лондоне.
Отмечается, что Александра в составе «дачников» хочет лично видеть тренер Марку Силва, который готов использовать украинца как в защите, так и в полузащите.
В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
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