Зинченко получил интересный вариант вместо Милана. Его хочет коуч клуба АПЛ

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации СМИ, на украинца претендовал «Милан», однако трансфер сейчас на грани срыва. Ситуацией хочет воспользоваться «Фулхэм», который готов предложить Зинченко трансфер. Украинец хотел бы остаться в Лондоне.

Отмечается, что Александра в составе «дачников» хочет лично видеть тренер Марку Силва, который готов использовать украинца как в защите, так и в полузащите.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.