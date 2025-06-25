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  4. Зинченко получил интересный вариант вместо Милана. Его хочет коуч клуба АПЛ
Англия
25 июня 2025, 23:50 |
977
0

Зинченко получил интересный вариант вместо Милана. Его хочет коуч клуба АПЛ

Украинец может перейти в «Фулхэм»

25 июня 2025, 23:50 |
977
0
Зинченко получил интересный вариант вместо Милана. Его хочет коуч клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации СМИ, на украинца претендовал «Милан», однако трансфер сейчас на грани срыва. Ситуацией хочет воспользоваться «Фулхэм», который готов предложить Зинченко трансфер. Украинец хотел бы остаться в Лондоне.

Отмечается, что Александра в составе «дачников» хочет лично видеть тренер Марку Силва, который готов использовать украинца как в защите, так и в полузащите.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

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Фулхэм Арсенал Лондон трансферы АПЛ Александр Зинченко
Дмитрий Олейник Источник: talkSPORT
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